La CASS alerta d’una nova estafa per SMS que fa creure als usuaris que la targeta sanitària està a punt de caducar

Des de la CASS s’adverteix d’una nova estafa basada en missatges SMS fraudulents que suplanten la identitat de l’organisme amb l’objectiu d’obtenir dades personals dels ciutadans. Aquests missatges informen d’una suposada caducitat imminent de la targeta sanitària i demanen a les víctimes que segueixin una sèrie de passos per renovar-la, incloent-hi un enllaç en què es poden consultar més detalls sobre l’operació.
En cas de rebre aquests missatges, la CASS recomana no fer clic a cap dels enllaços que s’hi inclouen ni facilitar dades personals o informació confidencial. També demana que s’elimini l’SMS fraudulent i, en cas de dubte, que es consulti directament amb la CASS a través dels seus canals oficials.
Més enllà d’aquests consells, l’organisme també recorda als seus usuaris que mai demana dades personals a través de missatges de text i anima la ciutadania a desconfiar d’aquesta mena de missatges sospitosos, encara que en primera instància puguin semblar de la CASS.