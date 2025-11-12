Jordi Cinca alerta que la solidesa del sistema del FRJ perilla a llarg termini sense reformes estructurals

El president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca, ha destacat, en el marc del 10è aniversari del Fons, la necessitat d’impulsar reformes estructurals en el sistema de pensions per garantir la seva sostenibilitat a llarg termini. En declaracions prèvies a la conferència “Pensions i inversió: Models internacionals”, Cinca ha remarcat que el model actual “no pot limitar-se a modificacions de tall paramètric”. Segons ha explicat, mesures com “canviar l’edat de jubilació o augmentar el percentatge de cotització” només representen “una solució a curt termini i un problema més gran a llarg termini” si no s’acompanyen de canvis de fons en l’estructura del sistema.
Pel que fa a la situació actual, Cinca ha assegurat que la salut del Fons és bona, ja que “allò que tenim està ben gestionat” i “estem en un nivell de rendibilitat apropiat a la vista dels nostres nivells d’inflació”. Tot i això, ha advertit que “si la posem en relació amb els compromisos adquirits amb tots els partícips, aquesta salut ja no és tan sòlida, no és tan robusta”.
“Aquestes modificacions són una solució a curt termini i un problema més gran a llarg termini si no es fan unes altres modificacions que nosaltres també demanem que són d’ordre estructural, de canvi de model”- Jordi Cinca
En relació amb les perspectives, ha reconegut que “fer previsions és difícil”, però ha destacat que el Fons es troba “en una salut suficientment bona com per afrontar canvis estructurals profunds”. Ha explicat que el volum d’actius, “ja a prop dels 2.000 milions”, ofereix “un coixí important per preparar aquests canvis”. També ha expressat confiança que el Consell General pugui avançar en una proposta de reforma “en els propers mesos”. Tot i admetre que “potser no serà la proposta ideal des del punt de vista tècnic”, ha afirmat que “hi ha una sensibilitat important i una responsabilització sobre la situació” que permet pensar que s’arribarà “com a mínim a uns mínims d’acords suficients per impulsar una reforma”.
Cinca ha recordat que la creació de la CASS, l’any 1968, “va ser una gran decisió”, però ha remarcat que “avui s’ha de reformar perquè el mercat laboral ha canviat, la natalitat ha caigut i l’esperança de vida s’ha incrementat moltíssim”. Ha insistit que el sistema “no pot ser estàtic” i que cal “anar pensant ja en la reforma d’aquí 20 o 25 anys” per adaptar-lo a les noves realitats demogràfiques i laborals.
“No podem limitar-nos a modificacions paramètriques; calen canvis estructurals i valentia per fer el pas”, – Jordi Cinca
El president ha fet també referència a models internacionals, com els del Regne Unit, França o Geòrgia, països que han impulsat canvis estructurals en els seus sistemes de pensions. Ha citat el cas britànic, “que va implementar un pilar que representa un canvi de model”, i el francès, amb reformes sostingudes. També ha destacat el model georgià, “que des del primer moment ha tingut un segon pilar amb aportacions complementàries de treballadors i empreses”.
Finalment, Cinca ha vinculat la qüestió del deute públic amb la sostenibilitat de les pensions. “L’endeutament d’un país tan petit com el nostre ha de ser molt controlat”, ha advertit, tot afegint que “no s’ha d’anar a l’endeutament zero, però cal mantenir-lo dins de límits que puguem tornar”. Ha explicat que, quan una part del pressupost nacional s’hagi de destinar a pagar pensions, “com més sanes siguin les finances públiques, més capacitat tindrem de garantir-les”. Tot i que actualment el sistema encara genera superàvit, ha alertat que “això li queda pocs anys de recorregut” i que, si no es canvia el model, “els 2.000 milions s’hauran gastat pagant pensions”.