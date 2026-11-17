Govern no descarta, ara per ara, que es puguin modificar els números d’identificació administrativa (NIA) arran de l’atac informàtic patit per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho ha exposat aquest mateix dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha insistit, però, que encara no hi ha cap decisió presa i que cal esperar els resultats de la diagnosi de seguretat que s’està duent a terme: «No hi ha res a descartar. Esperem aquesta diagnosi i aleshores ho acabarem veient», ha indicat la ministra en ser qüestionada directament per aquesta possibilitat.
«El tema de la CASS és un tema greu, és un tema important», ha continuat Marsol, tot remarcant que «la situació està en fase de diagnòstic en aquests moments i no es pot avançar ni assegurar gran cosa més». Així, la titular ministerial ha explicat que serà dita avaluació la que permetrà identificar l’abast de l’incident i determinar quines mesures caldrà adoptar, tot i no poder concretar quan es disposarà de les primeres conclusions. Tanmateix, sí que ha situat la reunió del Consell de Ministres de demà dimecres com un moment en què «suposem que hi haurà molta més informació», sense descartar que, a partir d’aquesta informació, es puguin començar a prendre decisions sobre les mesures que caldrà adoptar.
En aquesta mateixa línia, la ministra ha insistit que «és un tema que preocupa i és un tema prioritari en aquests moments», alhora que ha posat l’accent en les recomanacions traslladades per l’Agència de Ciberseguretat, especialment pel que fa a la protecció dels certificats digitals: «Són una sèrie de recomanacions per a tots els usuaris de com enfocar millor la situació i prendre una sèrie de precaucions importants, com poden ser canviar la contrasenya o activar el doble factor d’autenticació». Així i tot, i qüestionada sobre els recursos econòmics destinats a la ciberseguretat i si l’incident podria respondre a altres factors, Marsol ha tornat a defensar que «hem d’esperar una mica abans de manifestar res al respecte perquè hem de ser prudents».