La Policia ha detingut aquest dissabte a la tarda un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després que travessés la frontera accelerant per fugir d’un control de la policia espanyola. Els fets han tingut lloc a la carretera general 1 (CG1), a l’altura de la rotonda de la depuradora, on els agents han interceptat el vehicle i han localitzat 3,1 grams d’haixix a l’interior.
Les circumstàncies de la fugida han fet sospitar als efectius policials que el conductor podria haver-se desfet de més quantitat de droga durant el trajecte. Davant d’aquesta possibilitat, els agents han efectuat una recerca pels voltants i han localitzat cinc embolcalls que contenien 502,1 grams més d’haixix, els quals presumptament haurien estat llençats per la finestra del vehicle mentre el conductor intentava escapar del control.
D’aquesta manera, la quantitat total de droga que l’home hauria introduït al Principat ascendeix a 505,2 grams, presumptament destinats al tràfic d’estupefaents. A més del presumpte delicte contra la salut pública, el conductor també ha estat arrestat per un delicte contra la seguretat col·lectiva, després que les proves efectuades pels agents confirmessin que havia donat positiu en tòxics al volant.