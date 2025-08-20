Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una trentena d’hostes continuen bloquejats a l’Hotel Os de Civís i catorze han hagut de passar la nit al Valls Valira, sense previsió de reobertura. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Sense possiblitat de sortir

Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís

Una trentena d’hostes continuen bloquejats a l’Hotel Os de Civís i catorze han hagut de passar la nit al Valls Valira, sense previsió de reobertura

L’esllavissada registrada aquest dimarts a la tarda a la CG-6, a la frontera amb Espanya, ha deixat incomunicat l’accés a Os de Civís i ha afectat de manera directa els establiments hotelers del nucli. Des de l’Hotel Os de Civís & Spa han explicat a EL PERIÒDIC que la situació és “una mica complicada”, ja que una trentena de clients que havien de marxar “encara són aquí” i prop d’una cinquantena de reserves previstes per a aquest dimecres no han pogut arribar. “Els Bombers no tenen previsió: pot ser que plogui i serà complicat solucionar-ho”, han assenyalat, tot afegint que als clients “els hem de dir la veritat, s’hauran de quedar aquí aquesta nit”.

Per la seva banda, des de l’Hotel Valls Valira han confirmat també a aquest mitjà que els treballs de retirada de roques i terres continuen, però que el terreny continua inestable. “Els camions estan treballant de valent, però les pedres continuen caient. Els clients avui gairebé segur que no podran sortir; demà ja veurem”, han apuntat. Segons el mateix establiment, la previsió d’una dotzena de nous hostes per a aquest dimecres s’ha vist alterada: alguns han anul·lat la reserva, d’altres l’han ajornada a demà dijous i alguns s’han quedat allotjats a Andorra. En total, catorze persones han hagut de pernoctar al mateix hotel per la impossibilitat d’accedir a Os de Civís, amb només dos clients reallotjats.

La carretera continua tallada a l’alçada de la frontera, mentre els Bombers, el COEX, la Policia i els serveis comunals treballen al punt afectat per garantir la seguretat i avaluar l’abast de les afectacions. El Servei Meteorològic ha remarcat que les pluges d’aquest dimarts van sorprendre tant per la intensitat com per la quantitat acumulada. El registre més elevat es va produir a Perafita, amb 80 mm, seguit de la Margineda amb 64,6 mm. Pel que fa a la intensitat màxima —la precipitació acumulada en només 30 minuts— també es va donar a Perafita, amb 18,3 mm.

