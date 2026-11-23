La Policia ha detingut aquest diumenge a la tarda al Pas de la Casa un home no resident de 35 anys com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra el tràfic jurídic, després que els agents de la Duana alertessin de la presència de dues persones amb 920 paquets de tabac de contraban a l’interior d’un vehicle. La mercaderia, valorada en aproximadament 3.600 euros, constitueix una infracció administrativa per la quantitat intervinguda. Arran de l’avís dels agents duaners, la Policia va comprovar la identitat de l’home i va constatar que havia incomplert una ordre d’expulsió vigent, a més d’haver-se identificat amb una altra identitat.
D’altra banda, la Policia també ha arrestat un altre home no resident, de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En aquest cas, el detingut hauria falsificat un document acreditatiu d’experiència laboral amb la finalitat d’obtenir una autorització d’immigració al Principat.