Detingut un home de 31 anys per una presumpta agressió sexual al company de pis durant la matinada de dijous

La Policia ha detingut aquesta darrera setmana a Canillo un home no resident de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, després que el seu company de pis denunciés haver estat víctima d’una agressió sexual. Els fets han tingut lloc durant la matinada de dijous, quan el denunciant ha contactat amb el cos d’ordre per alertar de la situació. Arran de l’avís, els agents han procedit a l’arrest del presumpte agressor.
D’altra banda, un home de 33 anys ha estat detingut la matinada de diumenge a Andorra la Vella per haver-ne agredit un altre a la sortida d’un local d’oci nocturn. Segons ha informat el cos policial, la víctima ha patit lesions que han requerit assistència mèdica, motiu pel qual l’arrestat està acusat d’un presumpte delicte contra la integritat física i moral. Després dels fets, els agents han aconseguit identificar el presumpte agressor i l’han localitzat una estona més tard.
Set conductors d’entre 24 i 55 anys han estat arrestats per circular sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’alcoholèmia compreses entre 1,27 i 1,97 grams d’alcohol per litre de sang
Pel que fa a la seguretat viària, set conductors d’entre 24 i 55 anys han estat arrestats per circular sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’alcoholèmia compreses entre 1,27 i 1,97 grams d’alcohol per litre de sang. Un dels controls s’ha efectuat diumenge a la tarda a la Massana, arran d’un accident de circulació que ha ocasionat danys materials. A més, un jove de 22 anys ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.
Finalment, dues persones no residents, una dona de 21 anys i un home de 32, han estat arrestades al Pas de la Casa i a Andorra la Vella per incomplir ordres d’expulsió. En tots dos casos, estan acusades de presumptes delictes contra la Funció Pública per haver vulnerat les prohibicions d’entrada al Principat que tenien imposades.