Detingut a Escaldes un home de 57 anys per amenaçar el company de pis amb un ganivet de cuina de 20 centímetres

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat després d’amenaçar un company de pis amb un ganivet de cuina de 20 centímetres de fulla. Els fets han tingut lloc dissabte a la nit al domicili que comparteixen tots dos, on el detingut hauria esgrimit l’arma blanca durant l’amenaça.
D’altra banda, els agents han arrestat un home de 53 anys per un presumpte delicte contra la salut pública, després de trobar-li 0,59 grams de cocaïna. La detenció s’ha produït la matinada de dissabte a Andorra la Vella, en el marc de les actuacions policials efectuades durant el cap de setmana.
Finalment, tres conductors han estat detinguts la matinada de diumenge per conduir sota els efectes de l’alcohol, concretament una dona i un home de 22 anys i un altre home de 58 anys. Els arrestats han donat taxes d’alcoholèmia de 2,13, 1,29 i 1,62, respectivament. En el cas del conductor de 58 anys, la detenció s’ha produït arran d’un accident de danys materials a la carretera de la Comella, on ha bolcat amb el vehicle que conduïa.