Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cònsol major destaca que les pluges van provocar despreniments destacats a la CG-6 a Bixessarri i esllavissades a la carretera de Fontaneda. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
El mandatari comunal es pronuncia

Cairat mostra la seva “sorpresa” per la manca d’alertes meteorològiques malgrat les pluges intenses registrades

El cònsol destaca que les pluges van provocar despreniments destacats a la CG-6 a Bixessarri i esllavissades a la carretera de Fontaneda

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha mostrat la seva “sorpresa” perquè, tot i que les prediccions apuntaven a precipitacions intenses, des del Servei Meteorològic Nacional “no es va emetre cap avís, ni alerta taronja, ni groga”. En aquest sentit, ha subratllat que, així i tot, des de la corporació comunal “ja vam avisar els agents de circulació i vam mobilitzar els nostres equips amb previsió que alguna cosa podia passar i finalment va acabar succeint”.

L’episodi de pluja, que va començar dimarts al voltant de les 18.00 hores, va tenir les afectacions més importants a la zona del quart de Bixessarri. A la part andorrana, alguns torrents van arrossegar pedres i terra fins a la CG-6, mentre que “les esllavissades més grans s’han produït en costat espanyol”. Cairat ha remarcat que des del primer moment “ens hi hem personat amb els agents de circulació des del mateix minut que vam tenir constància” per col·laborar en la senyalització i avisar els conductors. A partir d’aquí, “els cossos especials, tant andorrans com espanyols, es van coordinar per poder resoldre la situació”. Pel que fa al trànsit de turistes allotjats a Os de Civís, el mandatari comunal ha confirmat que “s’han reallotjat a diferents hotels del Principat” amb el suport de Protecció Civil.

El cònsol també ha explicat que aquest dimecres al matí es van registrar “algunes petites esllavissades de pedres o de rocs a la carretera de Fontaneda”, cap a les 05.45 hores. Segons ha apuntalat, “a hores d’ara ja s’ha netejat gràcies a COEX i als agents de circulació i serveis comunals i ja s’ha restablert el trànsit amb normalitat”. A més, ha esmentat que també hi ha hagut “una mica d’afectació amb algunes vies secundàries, però no és afectació destacable”. Sobre la mateixa carretera de Fontaneda, ha concretat que “ja s’ha restablert des de primera hora” i que actualment només queden per netejar “alguns punts de carreteres o urbanitzacions que han pogut tenir afectacions al quart d’Auvinyà”.

Comparteix
Notícies relacionades
Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís
Una esllavissada derivada de les fortes precipitacions d’aquesta tarda talla la CG-6 i incomunica l’accés a Os de Civís
El desbordament d’un torrent a la Massana obliga a tallar temporalment la carretera del Bosquet d’Anyós

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís
  • Successos
Una esllavissada derivada de les fortes precipitacions d’aquesta tarda talla la CG-6 i incomunica l’accés a Os de Civís
  • Successos
El desbordament d’un torrent a la Massana obliga a tallar temporalment la carretera del Bosquet d’Anyós
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu