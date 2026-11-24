Una maleta abandonada ha provocat aquest dimarts a la tarda un desplegament policial al carrer Callaueta d’Andorra la Vella, després que el cos rebés un avís poc després de les 15.00 hores. Com a mesura preventiva, s’ha restringit l’accés al tram situat entre els carrers Joan Maragall i de la Sardana, fet que ha obligat a buidar les terrasses dels establiments de restauració i a mantenir temporalment alguns clients a l’interior dels locals.
Fins a la zona s’hi han desplaçat una desena d’agents, inclosos efectius del grup caní i especialistes en desactivació d’explosius (TEDAX). La intervenció ha finalitzat sense incidents després de comprovar que l’equipatge no contenia cap material explosiu. La inspecció s’ha dut a terme inicialment amb un gos ensinistrat i, posteriorment, amb la verificació directa d’un especialista dels TEDAX. Una vegada descartat qualsevol risc, la Policia ha retirat la maleta i ha aixecat les restriccions cap a les 15.45 hores.