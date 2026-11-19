Més d’una dècada després del llançament de ‘GTA V’, arriba el que és, possiblement, el joc més esperat de la dècada. ‘GTA VI’ ja està disponible a les prestatgeries de moltes botigues del Principat. Tot i que el joc és jugable de manera oficial a partir d’avui dijous, ja el podíem trobar a les botigues des del passat dijous, moment en què molts, tant jugadors ocasionals com amants de la franquícia, s’han llançat a comprar una còpia del joc.
«Teníem un nombre considerable de reserves i les unitats que ens han arribat ens han permès cobrir-les. Nosaltres el podem continuar venent, però des de la nostra web, i els clients hauran d’esperar una mica perquè ara les còpies venen del magatzem central, ja que al magatzem d’Andorra ja no en queden», han afirmat des de FNAC Pyrenées. D’altra banda, a Andorra 2000 asseguren que, tot i que també han registrat moltes vendes, aquestes han estat molt progressives: «La venda aquests dies ha sigut bastant constant durant els últims tres dies».
«Hi ha pares que venen a comprar el joc als seus fills i, malauradament, no és un joc per a nens petits. També hi ha molts compradors d’entre 20 i 40 anys, i fins i tot alguns de 60 anys» – Capsule Wom
No són pocs els negocis que s’han quedat sense còpies i s’han vist obligats a demanar-ne més per fer front a la gran quantitat de persones que volen jugar des del primer dia. És el cas de Capsule Wom, des d’on han declarat que han viscut una allau de compradors: «Aquesta setmana hem venut més de 100 còpies, les hem venut totes i he hagut de demanar-ne 30 més». El mateix ha passat a J&M, a Illa Carlemany, on s’han venut unes 60 còpies en poc temps: «Jo ho he venut tot. Tenia unes 60 còpies, les he venut totes i ara m’ha arribat una caixa amb unes quantes més».
I quin és el perfil dels compradors? Doncs, en tractar-se d’un joc tan esperat d’una saga que va néixer l’any 1997, l’edat dels compradors varia molt. «Hi ha pares que venen a comprar el joc als seus fills i, malauradament, no és un joc per a nens petits. També hi ha molts compradors d’entre 20 i 40 anys que van jugar tant al ‘GTA V’ com a entregues anteriors, i fins i tot alguns de 60 anys que van jugar al ‘GTA Londres‘», han remarcat a Capsule Wom. Des de FNAC també s’han trobat amb perfils similars: «Tenim gent que ha jugat a l’entrega anterior fa 13 anys, tenim gent de 20, 30 i 40 anys. Al final, es tracta d’un joc que pot despertar l’interès de totes les edats».
Finalment, el joc, el qual té un preu que pot variar entre els 70 i els 80 euros, també destaca per dos factors. El primer és que no es ven en format físic, és a dir, que en comprar-lo s’obté un codi per descarregar la versió digital del joc i no un disc. D’altra banda, també destaca el pes del joc, el qual ocupa uns 200 GB. Tanmateix, per a tots aquells que encara no l’hagin comprat, des d’Andorra Telecom han anunciat que GTA VI estarà disponible per jugar al Saló del Videojoc, el qual se celebrarà aquest cap de setmana.