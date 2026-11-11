Unes 700 persones es manifesten a la Seu d’Urgell per la crisi de l’habitatge i tallen la carretera d’accés a Andorra

Unes 700 persones, segons fonts de l’organització, s’han manifestat aquesta tarda a la Seu d’Urgell per reclamar mesures davant la crisi de l’habitatge al Pirineu, en una mobilització que ha culminat amb el tall de la circulació a la rotonda que connecta l’N-260 amb l’N-145, la carretera d’accés a Andorra, fins passades les 19.00 hores. La protesta, convocada en el marc de la vaga general pel dret a l’habitatge, ha aplegat participants de diferents comarques pirinenques i representants de diversos sectors socials, que han iniciat la marxa a la plaça dels Oms sota una pancarta amb el lema ‘Al Pirineu ens costa la vida’.
A la concentració també s’hi han afegit els participants d’una marxa lenta de vehicles procedent de Bellver de Cerdanya, la qual ha arribat fins a la plaça dels Oms per sumar-se a la mobilització. Durant el recorregut, els manifestants han corejat consignes contra l’especulació immobiliària i els rendistes, alhora que han reclamat mesures per frenar l’encariment de l’habitatge. Les reivindicacions també han posat el focus en la precarietat laboral i el deteriorament de les condicions de vida, problemàtiques que els convocants vinculen a les dificultats creixents per viure i treballar al territori pirinenc.
La manifestació s’ha desplaçat posteriorment fins al Mercadona, on els participants s’han trobat amb un dispositiu dels Mossos d’Esquadra que els ha impedit accedir a l’establiment. En aquest punt, els convocants han procedit a llegir un manifest per exposar les seves reivindicacions abans de continuar la mobilització en direcció a la xarxa viària que connecta la capital alturgellenca amb el Principat. Així, el tram final de la protesta s’ha concentrat a la rotonda d’accés a l’N-145, on els manifestants han interromput la circulació fins passades les 19.00 hores.