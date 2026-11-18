L’excap de Govern Jaume Bartumeu ha rebut aquest vespre la Creu dels Set Braços, la màxima distinció que atorga Govern, en reconeixement de la seva trajectòria política i institucional i a la seva contribució a la construcció de l’Andorra democràtica. La cerimònia, celebrada a l’Escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, ha comptat amb la presència del cap de l’Executiu, Xavier Espot, qui ha destacat el paper de Bartumeu en el procés constituent, la defensa dels drets humans i l’aproximació del país a Europa.
Així, durant el seu parlament, Espot ha recordat la participació del seu antecessor en l’elaboració de la Constitució del 1993, així com les reformes impulsades durant el seu mandat, entre les quals ha esmentat la prestació per desocupació involuntària, l’acord monetari amb la Unió Europea i les iniciatives en l’àmbit educatiu. «Els grans projectes de país no pertanyen a un Govern, ni a una majoria, ni a una legislatura», ha afirmat l’actual mandatari governamental.
Per la seva banda, Bartumeu ha agraït la distinció i ha recordat que la seva trajectòria no hauria estat possible sense la col·laboració de les persones amb qui ha compartit responsabilitats polítiques i institucionals. «Si jo estic aquí avui és perquè vaig poder treballar amb els consellers generals d’aleshores, en el procés constituent, amb altres consellers generals del Consell Constituent i d’altres parròquies», ha assenyalat.
L’excap de l’Executiu també ha aprofitat l’ocasió per reflexionar sobre la situació actual del Principat, tot situant l’educació com un dels elements fonamentals per reforçar la cohesió social. En aquest sentit, ha advertit que l’Escola Andorrana «necessita un suport suplementari» i ha defensat que ha de tornar a ser «l’eix vertebrador de la funció social de la comunitat andorrana». Tanmateix, ha alertat de la fractura social que existeix actualment al país i ha considerat que l’educació pot contribuir a recuperar el sentiment de pertinença col·lectiva.
Pel que fa a l’àmbit polític, ha assenyalat la necessitat d’un «ampli agrupament constitucionalista» que permeti recuperar la capacitat de consens que va caracteritzar el procés constituent. També ha reivindicat la continuïtat de la relació amb Europa, fent memòria que el seu Govern va demanar, el maig del 2010, l’ampliació dels acords amb la UE, un procés que ha culminat amb la negociació de l’Acord d’associació. «La relació amb Europa no és una qüestió accidental o circumstancial per Andorra, sinó que és una de les grans qüestions de país», ha conclòs.