Una possible venda milionària, la causa del repunt del preu del metre quadrat durant el tercer trimestre d’aquest 2026

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha apuntat que l’increment del preu mitjà del metre quadrat registrat en el tercer trimestre podria respondre a alguna operació immobiliària puntual d’un import especialment elevat, més que no pas a un encariment generalitzat del mercat. Aixi, la ha demanat prudència a l’hora d’interpretar les dades i ha plantejat que una compravenda concreta podria haver distorsionat la mitjana: «Nosaltres també pensem que és per alguna venda concreta, important, que hi ha pogut haver, que ha sigut de molts diners i de pocs metres», ha explicat, tot assenyalant que l’Executiu està analitzant si alguna operació, com la venda d’un local comercial per una quantitat elevada, ha condicionat el resultat.
En aquest sentit, Marsol ha recordat que el preu mitjà del metre quadrat s’havia mantingut durant els darrers tres o quatre trimestres en una franja lleugerament superior als 4.000 euros, motiu pel qual considera precipitat interpretar l’últim repunt com un canvi de tendència. «M’agradaria encara esperar dos trimestres per veure si continuem, si més no, amb la línia que manteníem», ha afirmat. En aquest sentit, ha insistit que les particularitats del mercat immobiliari andorrà, amb un volum relativament reduït d’operacions, poden provocar oscil·lacions significatives en els indicadors trimestrals. Per aquest motiu, defensa que caldrà disposar de més dades abans d’extreure conclusions sobre l’evolució real dels preus.
En canvi, la ministra ha valorat positivament la davallada de gairebé el 30% en el nombre d’adquisicions d’habitatges durant el tercer trimestre respecte del mateix període del 2025, una evolució que ha vinculat a les mesures adoptades per l’Executiu per moderar l’activitat immobiliària. «És el que volíem i el que buscàvem», ha assegurat Marsol, qui ha destacat especialment les polítiques d’habitatge i l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària. Segons ha defensat, aquestes actuacions comencen a tenir efectes, tot i que la seva aplicació és progressiva: «Continua havent-hi activitat econòmica en aquest sector, però sí que és veritat que s’ha contingut una mica», ha afegit, reiterant que serà necessari analitzar el conjunt de l’any per determinar fins a quin punt aquesta moderació es consolida.
Reunió amb el sindicat
Pel que fa a la reunió prevista aquest dimarts a la tarda amb el Sindicat d’Habitatge, Marsol ha assegurat que Govern manté la disposició a negociar les reivindicacions de l’organització, tot i advertir que algunes de les reformes plantejades difícilment es podran executar en el tram final de la legislatura. «Nosaltres sempre tenim la mà estesa i el diàleg», ha manifestat la ministra, qui ha reconegut que determinades propostes es podrien assumir més ràpidament, mentre que d’altres requeririen terminis més amplis. La titular d’Habitatge ha explicat que bona part de les demandes ja s’havien abordat en trobades anteriors, encara que també n’hi ha de noves que caldrà estudiar. «Ens hem de posar d’acord fins a quin punt volem anar i amb el que estem d’acord», ha remarcat.
En aquest context, Marsol ha defensat que l’habitatge ha estat «la prioritat absoluta» de l’Executiu durant la legislatura i ha enumerat les actuacions impulsades per ampliar el parc públic, concedir ajuts i incentivar la construcció d’habitatges per part de promotors privats. A més, ha avançat que Govern comença a plantejar la creació d’un parc públic d’habitatges de venda a preu assequible, una fórmula que considera un dels reptes de futur i que hauria de complementar l’oferta pública de lloguer. La ministra ha reiterat que l’objectiu és evitar que les famílies hagin de destinar més del 30% o el 40% dels ingressos a l’habitatge. Finalment, davant la possibilitat que el sindicat impulsi un tall fronterer durant el pont de la Puríssima, Marsol s’ha remès a la posició expressada per Interior i ha advertit que «les coses que perjudiquen el país no són bones per ningú».