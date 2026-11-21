Diverses zones de la parròquia de Sant Julià de Lòria, inclòs el nucli d’Aixirivall, s’haurien quedat completament a les fosques durant la passada mitjanit per causes que, de moment, es desconeixen. Segons les primeres informacions recollides per aquest mitjà, la possible incidència no hauria afectat tota la parròquia, ja que altres nuclis, com Certers, mantenien el subministrament elèctric amb normalitat. Paral·lelament, s’hauria observat la presència de diversos efectius policials a la carretera de la Rabassa, tot i que encara no s’ha pogut determinar si aquest desplegament estava relacionat amb la possible apagada.
-pendent d’ampliació-