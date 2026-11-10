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  • La presidenta d'Stella, Mons Eloïsa Ortega, juntament amb la presidenta d'Hogar de María, Elvira Casas, durant la presentació de la col·laboració. | El Periòdic / S.G.B
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Acompanyament

Una nova xarxa de suport ajudarà les dones embarassades amb pocs recursos davant la «manca» d’ajuda institucional

Stella Mons rebutja penalitzar les dones, però s’oposa a l’avortament lliure: «La nostra convicció és defensar la vida en tots els seus estadis»

L’associació Stella Mons ha signat un acord de col·laboració amb l’entitat Hogar de María per impulsar al país un projecte d’acompanyament a dones embarassades que es trobin en situacions de vulnerabilitat. La iniciativa vol oferir suport emocional, material i econòmic a les dones que afrontin dificultats personals, familiars o econòmiques durant la gestació i que necessitin ajuda per continuar amb l’embaràs.

Així, des de la primera entitat consideren que avui dia hi ha una mancança en l’acompanyament institucional a aquest col·lectiu. «Una dona que es troba sola, que té dificultats econòmiques, que té problemes familiars o que té por necessita ser escoltada, necessita suport emocional i ajuda material i econòmica», ha declarat la presidenta de l’associació, Eloïsa Ortega, qui ha afegit que «cap dona hauria de veure’s obligada a renunciar a una maternitat desitjada per manca de recursos, per por o perquè senzillament se sent sola».

Cal destacar que aquesta iniciativa neix arran de l’experiència viscuda l’any passat amb una dona embarassada que es trobava en una situació de vulnerabilitat i a qui les membres de l’associació van ajudar. Segons ha explicat Ortega, van intentar trobar suport a través de diferents ministeris i institucions, però van detectar mancances en els recursos disponibles: «Vam veure que existia aquesta mancança, que és real».

«Cap dona hauria de veure’s obligada a renunciar a una maternitat desitjada per manca de recursos, per por o perquè senzillament se sent sola» – Eloïsa Ortega

Per aquesta raó, Stella Mons ha arribat a un acord amb Hogar de María, una entitat sense ànim de lucre que acumula 11 anys d’experiència en l’acompanyament dembarassades i mares durant el primer any de vida dels seus infants. L’entitat treballa a través de cinc àmbits d’actuació: l’acollida i l’acompanyament, l’ajuda material, la formació, la inserció laboral i el suport espiritual, que s’ofereix de manera voluntària. Pel que fa a la implantació del projecte al Principat, seran les voluntàries i les associades les que el desenvoluparan, amb la formació i els protocols de Hogar de María. L’entitat ja compta amb tres persones interessades a participar-hi.

Durant la compareixença, les representants d’Stella Mons també s’han referit a la proposta de despenalització de l’avortament. L’associació andorrana ha expressat que no considera correcte penalitzar les dones, però ha rebutjat que la reforma pugui obrir la porta a l’avortament lliure. «La nostra convicció és defensar la vida en tots els seus estadis, des de la concepció fins a la mort», ha assenyalat Ortega. Alhora, han defensat que les dones han de disposar de tota la informació i del suport necessari per prendre les seves decisions.

L’ADA titlla de «paternalista» la reforma de l’avortament i exigeix que es reconegui el dret de decisió de les dones

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