Naturland ha informat d’una incidència de seguretat en el sistema de gestió de reserves d’un dels seus proveïdors tecnològics que ha permès un accés no autoritzat a dades personals de clients del centre. Entre la informació compromesa hi ha noms i cognoms, adreces de correu electrònic, números de telèfon, documents d’identitat i dates de naixement. Segons les explicacions facilitades pel proveïdor, els números complets de les targetes bancàries no passaven pel portal de reserves. El centre va tenir coneixement dels fets el passat 18 de novembre i, com a mesura preventiva, va suspendre l’accés públic a la plataforma, que continua temporalment fora de servei mentre es duen a terme les comprovacions tècniques.
D’acord amb la informació traslladada pel proveïdor tecnològic, l’accés no autoritzat ja ha estat bloquejat i la vulnerabilitat s’ha localitzat exclusivament en la infraestructura externa que gestionava el sistema de reserves. Tot i això, les causes de l’incident encara s’estan investigant i no s’ha concretat l’abast definitiu de les dades afectades. Mentrestant, Naturland manté habilitat un canal alternatiu per tramitar les reserves i garantir la continuïtat de l’activitat del centre. La reobertura del portal quedarà condicionada a la correcció de la vulnerabilitat detectada i a la finalització satisfactòria de les verificacions de seguretat.
Naturland ha comunicat la incidència a tots els clients afectats i ha activat els mecanismes de seguiment i protecció de dades corresponents, en coordinació amb el proveïdor tecnològic. L’objectiu és facilitar als usuaris la informació necessària sobre l’accés no autoritzat i advertir-los de possibles intents de frau que puguin aprofitar les dades compromeses. En aquest sentit, el centre recomana prestar especial atenció a les comunicacions inesperades, sobretot les rebudes a través de WhatsApp, en les quals terceres persones podrien suplantar la identitat de Naturland per reclamar pagaments addicionals o obtenir informació personal i bancària.