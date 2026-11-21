Diverses zones de la parròquia de Sant Julià de Lòria, entre les quals Aixirivall, s’han vist afectades aquesta matinada per una incidència elèctrica que s’ha prolongat aproximadament entre les 02.00 i les 05.00 hores. Segons la informació facilitada, l’afectació s’ha produït en el subministrament vinculat a la Margineda, des d’on s’abasteix Sant Julià de Lòria, tot i que altres nuclis de la parròquia, com Certers, han mantingut el servei.
La incidència també ha provocat algun microtall a Andorra la Vella, tot i que, per fer front a la situació, s’ha recorregut a l’alimentació elèctrica des de l’ETR d’Encamp, fet que ha permès mantenir el servei a les zones afectades per les alteracions del subministrament de la Margineda. Mentrestant, des de Mútua Elèctrica es continua treballant per determinar què ha provocat la incidència i aclarir-ne les circumstàncies. Paral·lelament, durant la matinada també s’ha detectat la presència de diversos efectius policials a la carretera de la Rabassa, tot i que no s’ha confirmat si el desplegament estava relacionat amb l’avaria.
Pel que fa a l’actuació del Comú de Sant Julià de Lòria, la corporació ha precisat que la seva intervenció s’ha centrat exclusivament a restablir els serveis municipals afectats per la interrupció elèctrica. Entre aquests hi havia els semàfors i les barreres dels aparcaments, els quals han requerit actuacions per recuperar-ne el funcionament. A hores d’ara, les causes concretes de la incidència continuen pendents d’aclariment per part de Mútua Elèctrica.
-pendent d’ampliació-