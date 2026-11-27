La primera Enquesta a la joventut elaborada pel Departament d’Estadística situa la salut integral i la qualitat de vida entre les principals prioritats dels joves residents al Principat (67,7%), amb un 92,6% dels enquestats que considera que el seu estat de salut és bo, molt bo o excel·lent. L’estudi, adreçat a la població d’entre 15 i 35 anys, també posa de manifest que el 85% presenta un nivell alt de satisfacció amb la vida i el 90,8% no es troba en situació de solitud, alhora que ofereix una radiografia dels hàbits, les condicions de vida i els processos de transició cap a l’edat adulta del col·lectiu.
Pel que fa al benestar emocional, un 34,1% dels joves declara haver experimentat malestar emocional durant els 15 dies previs a l’enquesta, entès com una situació lleu i transitòria vinculada a circumstàncies concretes i que no constitueix un problema de salut mental. Quant als hàbits saludables, el 78,3% dels enquestats assegura practicar activitat física amb una intensitat moderada o elevada, mentre que el 21% ho fa amb una intensitat lleugera. Altrament, el 59,1% es troba dins la categoria de normopès, d’acord amb l’índex de massa corporal.
L’enquesta també posa el focus en les conductes que poden incidir negativament en la salut de la població jove. En aquest sentit, prop d’un de cada quatre joves (23,9%) fuma habitualment o ocasionalment, mentre que el 9% presenta un consum de risc d’alcohol i el 13% assegura haver consumit cànnabis durant el darrer mes. En aquest últim cas, l’edat mitjana d’inici del consum se situa en els 17,5 anys. Pel que fa als hàbits sexuals, el 52% de les persones incloses en la pregunta relativa a l’ús del preservatiu afirma utilitzar-lo sempre o gairebé sempre en les relacions sexuals amb penetració.
En l’àmbit laboral i formatiu, el 76,3% dels joves té el treball com a activitat principal, mentre que el 46% cursa estudis o algun tipus de formació. Pel que fa a l’emancipació residencial, les dades evidencien que pràcticament la meitat de la població enquestada continua convivint habitualment amb els progenitors, concretament un 49,2%, enfront del 50,8% que no ho fa.
D’altra banda, els resultats de l’estudi també reflecteixen el caràcter multilingüe de la joventut del país, amb un 81,8% dels enquestats que utilitza habitualment dues llengües o més. Quant als hàbits digitals, el 98,3% fa ús de les xarxes socials i els serveis de missatgeria instantània almenys dos dies per setmana, mentre que, en l’àmbit de la participació, el 71,6% manifesta un interès mitjà o alt per la política.
El treball de camp de l’enquesta s’ha dut a terme entre els mesos de febrer i juny d’enguany, en el marc del Pla d’estadística 2022-2025 i amb la col·laboració de diversos ministeris, el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i Andorra Recerca + Innovació (AR+I). L’estudi tindrà una periodicitat quadriennal i es preveu donar-hi continuïtat el 2029, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució de les necessitats del col·lectiu i disposar d’una eina que permeti adaptar-hi les polítiques públiques.