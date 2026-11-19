Els infants d’Andorra reben el seu primer telèfon mòbil als 10,5 anys de mitjana. El salt més gran es produeix en només tres mesos: al juny de sisè de primària en tenen el 58,9%, mentre que al setembre de primer d’ESO la xifra s’enfila fins al 87,2%. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’estudi ‘Infància, adolescència i benestar digital’ presentat aquest dijous a l’edifici NODE d’Andorra Telecom. L’estudi situa la salut mental vinculada a l’entorn digital com el principal repte dels joves al Principat.
El director científic de la recerca, Antonio Real, ha destacat que, des de la realització del primer estudi, fa quatre anys, han baixat entre 10 i 15 punts riscos com el ciberassetjament, el ‘sexting’ o el ‘grooming.’ Tot i aquesta millora, l’informe adverteix que l’ús excessiu de xarxes, videojocs o apostes multiplica per tres o per quatre l’ansietat, la depressió i el risc de suïcidi. A més, Real ha remarcat l’abast a la pornografia en edats primerenques com «una problemàtica de salut pública», constatat pel 77,3% dels joves enquestes que consideren que accedir-hi és molt fàcil, davant les 25% dels nens que en consumeixen, amb un inici situat als 11,6 anys.
D’altra banda, el director ha establit una estreta relació entre l’ús dels dispositius mòbils i les addiccions. En aquest sentit, l’informe revela que un 11,6% dels menors del Principat fa apostes en línia tot i ser il·legal. A més, un 15,3% dels joves presenta malestar emocional i un 7,4% té idees suïcides recurrents, una taxa que es multiplica per quatre en les víctimes d’assetjament.
Altres resultats mostren els efectes de la conscienciació per part dels centres educatius. Tot i que el 76,3% dels alumnes de cinquè i sisè de primària ja tenen perfil a les xarxes socials, la regulació als centres educatius ha donat fruits. Portar el mòbil a classe cada dia ha baixat del 73,7% al 42,9% en quatre anys. En aquest aspecte, el president del Consell General d’Enginyeria Informàtica d’Espanya, Fernando Suárez, ha fet una crida a la corresponsabilitat de tots els agents implicats i han reivindicat encara més formació crítica a les escoles, així com més acompanyament i confiança dins les famílies.