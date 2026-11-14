Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, durant la 48a Conferència Ministerial de la Francofonia. | Govern d'Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Cooperació internacional

La ministra Tor anuncia una nova ajuda per impulsar la recerca en francès durant la Conferència de la Francofonia

La titular d'Afers Exteriors defensa la cooperació internacional i el multilingüisme davant els reptes de la IA abans de la participació d'Espot al fòrum

Govern preveu impulsar el 2027 una nova ajuda específica destinada a fomentar els treballs de recerca en llengua francesa. Així ho ha anunciat aquest dissabte la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la 48a Conferència Ministerial de la Francofonia, celebrada a Phnom Penh, Cambodja. La trobada ha servit per preparar la 20a Cimera de la Francofonia, la qual reunirà diumenge i dilluns els caps d’Estat i de Govern dels països membres. Durant la seva intervenció, Tor ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la promoció del francès i la diversitat lingüística, recordant que aquesta llengua s’ensenya en els tres sistemes educatius del Principat.

En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors ha reivindicat el multilingüisme com una eina per afavorir la pau, la inclusió i la comprensió entre països. També ha defensat la necessitat de reforçar la cooperació internacional davant les tensions geopolítiques i els reptes derivats de la transformació digital. En particular, ha alertat dels riscos associats a la intel·ligència artificial, com la producció massiva de continguts destinats a influir en l’opinió pública i la proliferació dels discursos d’odi, i ha apostat per un desenvolupament tecnològic respectuós amb els valors democràtics.

El ministre d’Afers Exteriors de Kosovo demana el suport d’Andorra per ingressar com a membre de ple dret a l’OIF i al Consell d’Europa

També ha posat en relleu el paper d’Andorra en la promoció del multilingüisme dins les Nacions Unides, després d’haver presidit enguany el Grup d’Ambaixadors Francòfons a Nova York i d’haver cofacilitat, juntament amb la República Dominicana, una resolució sobre aquesta matèria adoptada per consens al setembre. Així mateix, ha destacat els resultats del fons La Francophonie avec Elles, al qual Andorra dona suport des dels inicis i que ha permès a prop de 10.000 dones sortir de situacions de vulnerabilitat i triplicar, de mitjana, els seus ingressos.

Al marge de la conferència, Tor ha mantingut una trobada amb el ministre d’Afers Exteriors de Kosovo, Glauk Konjufca, qui ha sol·licitat el suport del Principat perquè el seu país pugui incorporar-se com a membre de ple dret a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) i al Consell d’Europa. La ministra també s’ha reunit amb el seu homòleg senegalès, Cheikh Niang, amb qui ha abordat la futura acreditació d’un ambaixador del Senegal amb residència a París i els resultats de l’atleta Noa Godoy als Jocs Olímpics de la Joventut de Dakar.

Finalment, el cap de Govern, Xavier Espot, participarà demà i dilluns en la 20a Cimera de la Francofonia, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors. Espot intervindrà en els debats sobre la pau i l’estabilitat internacional, mentre que dilluns prendrà part en una reunió a porta tancada dels caps d’Estat i de Govern. La trobada culminarà amb l’adopció de la Declaració de Phnom Penh i d’una resolució sobre les situacions de crisi i la consolidació de la pau en l’espai francòfon.

Govern només ha denegat una de les més de 2.000 sol·licituds de renovació de residència i treball per manca de català

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La placa no substitueix la llei
L’RFEF imposa 12 partits de sanció a Jesús Owono per l’acció amb Jesús de Miguel en el partit contra el Tenerife
La crònica del llibreter afectat pel cas ‘Mein Kampf’: la tarda que la llibertat de llegir va topar amb una placa policial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els llibreters de Llibre Idees renuncien a denunciar la retirada del ‘Mein Kampf’, malgrat la queixa per l’actuació policial
  • Llengua, Societat
Govern només ha denegat una de les més de 2.000 sol·licituds de renovació de residència i treball per manca de català
  • Empresa, Societat
Microsoft pateix una caiguda d’abast mundial en les aplicacions Outlook, Teams i Copilot, afectant uns 70 països
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella aposta per una ciutat més verda i accessible amb l’anella verda i un futur parc fluvial al Valira
  • Parròquies, Societat
Protecció Civil habilita un nou alberg provisional al Prat Gran d’Escaldes amb capacitat per acollir fins a 100 persones
  • Cultura, Parròquies
[Amb vídeo]: Marc Parrot i el Quartet Brossa fusionen la música de cambra i la cançó d’autor a l’obra ‘El frec i la Bala’
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu