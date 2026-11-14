La ministra Tor anuncia una nova ajuda per impulsar la recerca en francès durant la Conferència de la Francofonia

Govern preveu impulsar el 2027 una nova ajuda específica destinada a fomentar els treballs de recerca en llengua francesa. Així ho ha anunciat aquest dissabte la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, durant la 48a Conferència Ministerial de la Francofonia, celebrada a Phnom Penh, Cambodja. La trobada ha servit per preparar la 20a Cimera de la Francofonia, la qual reunirà diumenge i dilluns els caps d’Estat i de Govern dels països membres. Durant la seva intervenció, Tor ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la promoció del francès i la diversitat lingüística, recordant que aquesta llengua s’ensenya en els tres sistemes educatius del Principat.
En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors ha reivindicat el multilingüisme com una eina per afavorir la pau, la inclusió i la comprensió entre països. També ha defensat la necessitat de reforçar la cooperació internacional davant les tensions geopolítiques i els reptes derivats de la transformació digital. En particular, ha alertat dels riscos associats a la intel·ligència artificial, com la producció massiva de continguts destinats a influir en l’opinió pública i la proliferació dels discursos d’odi, i ha apostat per un desenvolupament tecnològic respectuós amb els valors democràtics.
El ministre d’Afers Exteriors de Kosovo demana el suport d’Andorra per ingressar com a membre de ple dret a l’OIF i al Consell d’Europa
També ha posat en relleu el paper d’Andorra en la promoció del multilingüisme dins les Nacions Unides, després d’haver presidit enguany el Grup d’Ambaixadors Francòfons a Nova York i d’haver cofacilitat, juntament amb la República Dominicana, una resolució sobre aquesta matèria adoptada per consens al setembre. Així mateix, ha destacat els resultats del fons La Francophonie avec Elles, al qual Andorra dona suport des dels inicis i que ha permès a prop de 10.000 dones sortir de situacions de vulnerabilitat i triplicar, de mitjana, els seus ingressos.
Al marge de la conferència, Tor ha mantingut una trobada amb el ministre d’Afers Exteriors de Kosovo, Glauk Konjufca, qui ha sol·licitat el suport del Principat perquè el seu país pugui incorporar-se com a membre de ple dret a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) i al Consell d’Europa. La ministra també s’ha reunit amb el seu homòleg senegalès, Cheikh Niang, amb qui ha abordat la futura acreditació d’un ambaixador del Senegal amb residència a París i els resultats de l’atleta Noa Godoy als Jocs Olímpics de la Joventut de Dakar.
Finalment, el cap de Govern, Xavier Espot, participarà demà i dilluns en la 20a Cimera de la Francofonia, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors. Espot intervindrà en els debats sobre la pau i l’estabilitat internacional, mentre que dilluns prendrà part en una reunió a porta tancada dels caps d’Estat i de Govern. La trobada culminarà amb l’adopció de la Declaració de Phnom Penh i d’una resolució sobre les situacions de crisi i la consolidació de la pau en l’espai francòfon.