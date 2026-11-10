Tenir una feina estable ja no garanteix poder omplir la nevera i obliga més famílies a demanar ajuda alimentària

Tenir una feina estable i cobrar un sou cada cada mes ja no és una garantia de poder cobrir necessitats tan bàsiques com l’alimentació. Aquesta és una de les realitats que està detectant la Creu Roja Andorrana, la qual ha començat a rebre a la seva Botiga Solidària persones que, tot i tenir una trajectòria laboral i disposar d’ingressos regulars, necessiten ajuda per poder arribar a final de mes: «Són persones que tenen una feina estable des de fa molts anys, però que per certes circumstàncies de la vida han hagut de canviar d’habitatge o els han apujat el lloguer, i gran part de la seva despesa ara va destinada a això», ha remarcat el director general de l’entitat, Jordi Ribes. Una casuística que, segons ha apuntat, «és el que els està afectant a la seva economia, perquè són persones que no pateixen cap patologia ni haurien d’estar en una situació de vulnerabilitat».
En aquest sentit, Ribes ha detallat que aquesta nova ‘realitat’ s’afegeix a la dels col·lectius més històrics que han necessitat el suport de l’entitat, com refugiats d’Ucraïna o famílies afectades per crisis econòmiques. Ara, però, comencen a arribar-hi ciutadans amb situacions personals ben diferents, els quals «no podríem arribar a posar en cap col·lectiu precís», tot detallant que es tracta de treballadors que han hagut de canviar d’habitatge o assumir increments del lloguer. «Gran part dels ingressos van destinats a l’habitatge o han de pagar altres despeses, i es troben que en la part alimentària es queden molt justos», ha explicat Ribes, qui ha recordat que dites persones són derivades a Govern perquè puguin rebre informació i accedir a altres ajudes.
«L’increment del cost de vida fa que hi hagi moltíssimes famílies amb dificultats i que el que fins ara podríem considerar classe mitjana comenci a tenir moltes dificultats per residir i viure aquí» – Jordi Ribes
«De moment estan sent casos puntuals, tot i que és com si fos una gotera que cada vegada van caient més gotes», ha expressat Ribes, tot i reconèixer que des de la Creu Roja no disposen de xifres concretes que permetin quantificar l’evolució: «No volem fer diferències entre la tipologia de persona que ens ve a la Botiga Solidària, però sí que puc dir que és un degoteig cada vegada més constant». I és que la problemàtica, lluny de limitar-se a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat des de fa anys, també està començant a afectar famílies que fins fa relativament poc podien considerar-se de classe mitjana. «Ja no és perquè siguem Creu Roja, però al final és una situació de país i és una dificultat que està sorgint», ha afirmat Ribes, el qual no ha dubtat a relacionar aquesta realitat amb l’encariment generalitzat del cost de la vida al Principat.
«És veritat que l’increment del cost de vida fa que hi hagi moltíssimes famílies amb dificultats i que el que fins ara podríem considerar classe mitjana comenci a tenir moltes dificultats per residir i viure aquí», ha lamentat, indicant que «quan es parla d’un país que té un creixement com el que està tenint Andorra, a vegades ens oblidem que també hi ha un creixement de la pobresa relacionat justament amb un creixement de les necessitats i de les persones vulnerables». «Com més població hi ha al país, més necessitats hi haurà», ha afegit el director general de la Creu Roja, lamentant que «a Andorra hem tingut sempre la tendència d’amagar-les o intentar no visualitzar-les com si no existissin».