Els propietaris de casa Sastre Marieta i casa Gresa disposen d’un termini màxim de 15 dies per iniciar els treballs urgents d’apuntalament dels dos edificis, després que el Comú de Sant Julià de Lòria els hagi requerit formalment una intervenció davant les greus deficiències estructurals que presenten. La corporació exigeix que, una vegada assegurades les construccions, també s’executin les obres de reforma necessàries per garantir-ne l’estabilitat i evitar riscos per a les persones que transiten per la zona. En cas d’incompliment, el comú preveu declarar els immobles en estat de ruïna, una mesura que podria acabar comportant-ne l’enderrocament.
La situació dels dos edificis s’arrossega des de fa anys, ja que el comú té constància dels problemes estructurals d’un dels immobles des del 2018, tot i que els actuals propietaris no els van adquirir fins al 2023. Malgrat que la família propietària va presentar un projecte de reforma, les actuacions previstes encara no s’han materialitzat, fet que ha mantingut les construccions en unes condicions de conservació deficients. Davant aquesta situació, la corporació va decidir tancar el carrer de la Canal el 2024 per impedir el pas de vianants i prevenir possibles accidents.
Els serveis tècnics comunals han tornat a constatar el deteriorament de les construccions i consideren que els treballs no es poden ajornar més, motiu pel qual s’ha formalitzat el requeriment
Des d’aleshores, el comú ha mantingut diverses reunions amb la família propietària per intentar desencallar la reconstrucció dels edificis, sense que aquestes gestions hagin permès materialitzar les intervencions necessàries. Els serveis tècnics comunals han tornat a constatar el deteriorament de les construccions i consideren que els treballs no es poden ajornar més, motiu pel qual s’ha formalitzat el requeriment amb un termini concret d’execució. Així mateix, la corporació farà un seguiment de les actuacions per comprovar que es desenvolupin correctament i dins dels terminis establerts, amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’entorn.
Si transcorregut aquest termini la propietat no ha iniciat les obres, el comú preveu activar el procediment per declarar els immobles en estat de ruïna, una decisió que podria derivar en l’enderrocament de les construccions. En aquest escenari, seria la mateixa administració comunal qui assumiria l’execució dels treballs necessaris per eliminar els riscos existents, tot i que posteriorment reclamaria les despeses a la societat titular dels edificis. La corporació recorda que el manteniment dels immobles en condicions adequades de seguretat és una responsabilitat dels propietaris i insisteix que la finalitat de les mesures adoptades és protegir els veïns, els vianants i la resta d’usuaris de la via pública.