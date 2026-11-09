Salut eleva a quatre els neuròlegs i a dos els reumatòlegs que exerceixen al país, però admet la manca d’especialistes

Quatre neuròlegs d’adults i un parell de reumatòlegs són les xifres que el Ministeri de Salut ha confirmat a El Periòdic sobre els especialistes que exerceixen actualment a Andorra, unes dades que difereixen de les exposades recentment pel president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), Albert Dorca, qui havia advertit que el país es podria quedar amb només dos neuròlegs i un reumatòleg arran de la jubilació prevista d’un dels facultatius. Segons ha precisat el ministeri, els quatre especialistes en neurologia d’adults disposen de conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), mentre que la incorporació més recent es va produir l’any passat. A més, el país compta amb una especialista en neurologia infantil que passa consulta al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mitjançant un conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu.
Pel que fa a la reumatologia, les fonts ministerials ha detallat que dels dos especialistes que exerceixen al país, només un disposa de conveni amb la CASS, mentre que l’altre treballa amb una autorització de curta durada i sense conveni amb la parapública. Val a dir, però, que tot i aquestes precisions, la neurologia i la reumatologia figuren entre les especialitats amb menys professionals, juntament amb la pneumologia i l’endocrinologia. Davant d’aquesta situació, el ministeri assegura que treballa coordinadament amb el SAAS i el COMA per «facilitar la incorporació de nous facultatius, especialment en aquelles especialitats en què es detecten més necessitats», amb l’objectiu de reforçar progressivament l’atenció sanitària.
Salut reconeix també que la neurologia i la reumatologia figuren entre les especialitats actuals amb menys professionals, juntament amb la pneumologia i l’endocrinologia
Tanmateix, una de les qüestions que encara continua sense una resposta concreta és el temps que han d’esperar els pacients per aconseguir una primera visita amb un neuròleg o un reumatòleg. I és que, en ser qüestionades pels terminis mitjans actuals i per la seva evolució durant els darrers anys, les mateixes fonts no han facilitat cap xifra i han argumentat que «la configuració del sistema sanitari i la llibertat d’elecció del professional mèdic per part del pacient fan que no es pugui establir una llista d’espera única». En aquest sentit, el que sí que han volgut assegurar que els casos urgents i preferents s’atenen amb celeritat, mentre que la resta de visites es programen segons la gravetat i els terminis establerts, tot i que sense concretar tampoc el temps que transcorre habitualment fins a la primera consulta.
Els suposats 23 nous metges, de nou a debat
Altrament, la ‘resposta ministerial’ també ha abordat la controvèrsia sobre l’increment de 392 a 415 metges anunciat fa un parell de setmanes pel cap de Govern, Xavier Espot, en cambra parlamentària. Una diferència de 23 professionals que Dorca, però, havia posat en dubte en considerar que no tots corresponien a incorporacions a jornada completa. En aquest punt, Salut ha aclarit que les dades exposades en la sessió de Consell General «no inclouen els professionals autoritzats al país específicament per cobrir guàrdies». Tanmateix, no ha concretat quants dels 23 facultatius treballen a temps complet ni quants disposen d’autoritzacions parcials o de curta durada, malgrat que aquesta informació havia estat sol·licitada expressament.
Entre les incorporacions d’enguany figuren professionals de medicina familiar i comunitària, medicina intensiva, medicina forense, oftalmologia, urologia i pediatria
En aquest sentit, el ministeri sí que ha apuntat que entre les incorporacions d’enguany hi ha membres del nou equip d’intervencionisme cardiovascular i facultatius de diferents especialitats. Entre aquestes figuren la medicina familiar i comunitària, la medicina intensiva, la medicina forense, l’oftalmologia, la urologia i la pediatria. Cal destacar també que, de cara a les necessitats futures, Salut treballa en la planificació dels recursos humans sanitaris mitjançant estudis demogràfics i simulacions elaborades amb una eina informàtica facilitada per l’OMS, els quals tenen en compte el nombre de professionals de cada especialitat, l’edat, el sexe, les jubilacions previstes, els fluxos migratoris i l’evolució de les malalties més habituals, entre altres.