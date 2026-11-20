Saber estalviar o calcular els interessos d’un préstec no és suficient per afrontar les decisions econòmiques que acompanyen, en moltes ocasions, l’entrada a la vida adulta. Un motiu pel qual, des del Fòrum de la Joventut, es reclama que l‘educació financera que entrarà pròximament als tres sistemes educatius incorpori coneixements sobre els drets laborals, els contractes de lloguer i la identificació de possibles abusos, i que vagi més enllà de continguts com l’estalvi, l’endeutament i les inversions. «Entendre l’economia també vol dir saber com funciona un contracte de treball, per què paguem impostos, què financen els serveis públics o quins drets tenim com a consumidors», ha defensat, en declaracions a El Periòdic, el director de l’entitat, Anthony Francome.
Seguint aquesta línia, Francome ha remarcat que «saber interpretar una nòmina, entendre un contracte de treball o de lloguer i identificar possibles abusos són coneixements que poden tenir un impacte molt directe en la vida de qualsevol persona jove», fent referència directa a la necessitat de comprendre les condicions dels productes financers i les conseqüències que poden comportar determinades decisions que es prenen en l’àmbit econòmic: «Saber calcular interessos és important, però també ho és entendre què estem signant, quines conseqüències pot tenir i què podem fer si considerem que una condició és abusiva. I amb l’habitatge passa el mateix: a més de calcular si podem assumir un lloguer, necessitem conèixer els nostres drets i obligacions com a llogaters».
En aquest sentit, el director del Fòrum ha recordat que, segons l’estudi impulsat per l’ens sobre les condicions sociolaborals dels joves, gairebé tres de cada deu enquestats manifestaven dificultats per afrontar les despeses, motiu pel qual creu que la formació financera no resol, per si sola, les dificultats d’emancipació que afronta una part del jovent del país: «Pots saber perfectament com gestionar un pressupost, controlar les despeses i evitar endeutar-te, però si el teu salari no et permet pagar un lloguer, difícilment podràs emancipar-te. Per això és important no confondre la capacitat de gestionar els diners amb la possibilitat real de disposar-ne». «El marge de maniobra d’una persona que destina la major part dels ingressos a cobrir les necessitats bàsiques és molt limitat», ha afegit Francome.
Tanmateix, i en ser qüestionat per la possibilitat que siguin els mateixos joves els que participin en la definició dels continguts educatius, Francome ha avalat la possibilitat. «És difícil valorar-ho si no hem preguntat als joves quins coneixements tenen, quines dificultats es troben i què consideren que necessiten aprendre. Aquest és precisament un dels aspectes que reclamem: partir d’un diagnòstic de les necessitats reals del jovent abans de decidir quins continguts educatius cal prioritzar», ha apuntat el director del Fòrum, qui també ha advertit que la formació no hauria de quedar limitada només als centres educatius, ja que «si aquesta formació només s’ofereix a les aules, una part important del jovent en quedarà fora», en referència a aquells que ja han acabat els estudis.
Altrament, i pel que fa a la participació de professionals bancaris en els tallers escolars, l’entitat assenyala que «un banc no és un actor neutral. És una empresa que comercialitza productes financers i, per tant, té interessos propis. Això fa necessari garantir que els continguts educatius no estiguin condicionats per aquests interessos». En aquest sentit, Francome ha defensat que siguin les pròpies institucions les encarregades de determinar què s’ensenya i amb quins objectius: «Avui pots veure un vídeo a les xarxes socials sobre una oportunitat d’inversió i, pocs minuts després, estar-hi posant diners des del mòbil. Aquesta immediatesa és probablement un dels canvis més importants, perquè redueix molt la distància entre rebre un missatge comercial i prendre una decisió econòmica», ha conclòs Francome sobre els riscos associats a les inversions promocionades a través de les xarxes i amb la facilitat amb la qual es poden prendre les decisions.