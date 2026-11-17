Desplaçar-se expressament de la Seu d’Urgell a Andorra per omplir el dipòsit representa, ara per ara, un estalvi net d’uns cinc euros, una vegada descomptat el carburant consumit durant el trajecte. Així ho recull una comparativa elaborada per Fuelconomy, una plataforma independent especialitzada en l’anàlisi dels preus dels carburants i que ha estudiat l’evolució de les tarifes entre el novembre del 2025 i el novembre del 2026. D’aquesta manera, i segons les dades corresponents a la primera quinzena d’aquest mes, el gasoil es trobaria 14,4 cèntims per litre més barat a Andorra, mentre que la diferència en la gasolina 95 és de 13,9 cèntims. En el cas d’un dipòsit de 50 litres, això representaria un estalvi brut de 7,19 i 6,94, respectivament.
Els preus, però, no han sigut del tot ‘estables’ al llarg d’aquest darrer any. I és que, segons posa de manifest l’estudi, entre el novembre del 2025 i el febrer del 2026 el gasoil es mantenia entre 19 i 22 cèntims més barat a les estacions andorranes, mentre que la gasolina 95 presentava un ‘avantatge’ d’entre 17 i 19 cèntims. En aquest sentit, la distància més elevada es va registrar al mes de març, amb 25 cèntims per litre en el cas del gasoil i 21,5 en la gasolina; així, un conductor que venia des de la capital alt-urgellenca podia estalviar més de 10 euros en un dipòsit de gasoil de 50 litres, fins i tot després de descomptar el cost del viatge.
Desplaçar-se expressament al país al juny hauria suposat per al conductor una despesa addicional d’uns 2,60 euros en el cas del gasoil i de prop de 5,90 si parlem de la gasolina
Arribada la primavera, la situació va canviar i la diferència de preus va pràcticament desaparèixer, invertint-se inclús a favor de les estacions espanyoles. Al juny, el gasoil ja era 0,7 cèntims més car al Principat, i la gasolina 95 costava 7,3 més cèntims més que a la Seu. Segons els càlculs de Fuelconomy, desplaçar-se expressament al país aquell mes hauria suposat una despesa addicional d’uns 2,60 euros en el cas del gasoil i de prop de 5,90 si parlem de la gasolina. Val a dir que aquesta tendència va coincidir amb la rebaixa fiscal aplicada a Espanya entre el 22 de març i el 30 de juny, període durant el qual l’IVA dels carburants es va reduir al 10%.
Ja de cara al juliol, l’estudi indica que l’avantatge dels preus andorrans es va tornar a recuperar, coincidint amb la finalització de la rebaixa de l’IVA espanyol i l’entrada en vigor dels descomptes a Andorra el dia 15 d’aquell mes. Més tard, a l’octubre, la diferència mitjana tornava a situar-se en 15,2 cèntims per litre en el gasoil i 18,6 en la gasolina 95, amb un estalvi net aproximat d’entre 4,92 i 5,14 euros en el primer cas, i d’entre 6,74 i 7 euros en el segons. Tanmateix, i si només es comparen exclusivament les estacions més econòmiques de cada costat de la frontera, la diferència es redueix encara més, ja que l’estalvi estimat després del desplaçament es quedava entre 10 i 80 cèntims per dipòsit.
A l’octubre, la distància entre les benzineres més barates era de 5,3 cèntims per litre en el gasoil i de 6,2 en la gasolina 95, però durant la primera quinzena de novembre s’ha reduït
En concret, a l’octubre la distància entre les benzineres més barates era de només 5,3 cèntims per litre en el gasoil i de 6,2 en la gasolina 95, tot i que, durant la primera quinzena de novembre, dites diferències s’han reduït fins als 4,8 i 3,9 cèntims, respectivament. En aquest sentit, el fundador de Fuelconomy, Ivan Popov, ha assenyalat que «per a qui ja omple a la benzinera més barata de la Seu, pujar expressament a Andorra gairebé no compensa», destacant també que la comparativa s’ha elaborat a partir de les dades de 25 benzineres andorranes situades a menys de 10 quilòmetres de la frontera i de quatre estacions de la Seu d’Urgell i rodalia, amb un radi de fins a 20 quilòmetres al costat espanyol.
Cal destacar que, de cara a elaborar l’estudi, Fuelconomy ha utilitzat els preus declarats al Govern d’Andorra, a través de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtics, i els registres del Ministeri per a la Transició Ecològica espanyol, comparant les tarifes dels dos territoris en les mateixes dates (habitualment una vegada per setmana). Pel que fa al càlcul de l’estalvi net, es pren com a referència un recorregut de 24 quilòmetres d’anada i tornada des del centre de la Seu fins a les primeres estacions de Sant Julià de Lòria, amb un consum estimat de sis litres per cada 100 quilòmetres i un dipòsit de 50 litres.