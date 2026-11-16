Protecció Civil posa en marxa AD-Alert, el nou sistema d’avisos d’emergència que arribarà directament als mòbils

Arriba AD-Alert, el nou sistema d’alertes de Protecció Civil per informar la població de riscos greus i situacions d’emergència. Segons ha informat el director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Christian Pons, tots els dispositius que estiguin connectats a la xarxa andorrana rebran els avisos, independentment de si tenen targetes andorranes o estrangeres. «No només els d’Andorra Telecom, nacionals i estrangers. Els mòbils que estiguin connectats a les antenes d’Andorra. Això funciona com un sistema de difusió. Tots els mòbils que estan connectats a aquella antena rebran l’avís», ha afirmat Pons.
AD-Alert disposarà de dos nivells d’avís: les alertes d’emergència, destinades a situacions de risc greu o imminent, i les prealertes, les quals permetran informar de manera preventiva de fenòmens com episodis meteorològics adversos. Els missatges es podran enviar a tot el territori o limitar-se a determinades parròquies i estaran disponibles en català, castellà, francès i anglès. «Només s’enviarà una alerta quan es valori que realment l’enviament d’aquesta informació pugui ajudar a reduir el perill i a prevenir o reduir el risc», han remarcat des de Protecció Civil.
«Només s’enviarà una alerta quan es valori que realment l’enviament d’aquesta informació pugui ajudar a reduir el perill i a prevenir o reduir el risc» – Christian Pons
Des de Govern, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha declarat que la primera prova general es farà entre el pont de la Puríssima i Nadal, amb l’objectiu de comprovar que els avisos arriben correctament a tots els punts del país. Posteriorment, es farà una enquesta a la població per avaluar-ne el funcionament. Molné ha destacat que «la posada en marxa del sistema suposa un pas més en la modernització dels mecanismes de Protecció Civil» i ha agraït la feina dels equips implicats per haver complert els terminis previstos.
D’altra banda, el director tècnic d’Andorra Telecom, Antoni Rodríguez, ha explicat que aquest nou sistema d’alertes funciona mitjançant la tecnologia Cell Broadcast, la qual permet enviar missatges a tots els dispositius compatibles connectats a les antenes de telefonia del país, independentment de si pertanyen a residents o turistes. Tampoc caldrà instal·lar cap aplicació ni fer configuracions especials, tot i que serà necessari tenir el sistema operatiu actualitzat. En el cas dels telèfons Apple, es necessita la versió iOS 27, mentre que, en el cas dels dispositius Android, es requereix la versió Android 12.
La primera prova general es farà entre el pont de la Puríssima i Nadal, amb l’objectiu de comprovar que els avisos arriben correctament a tots els punts del país
La posada en marxa del nou sistema anirà acompanyada de la campanya ‘No és una notificació, és una alerta’, amb la qual es vol donar a conèixer AD-Alert entre la ciutadania i informar sobre com actuar en cas de rebre un avís. La iniciativa se centra en tres recomanacions principals: llegir el missatge, seguir les instruccions indicades i evitar trucar al 112 si no es tracta d’una emergència.
Finalment, el protocol estableix la realització d’exercicis mensuals per comprovar-ne el funcionament, així com proves trimestrals en entorns controlats. A més, també hi ha previst un simulacre anual amb la participació de la població per reforçar el coneixement d’aquesta eina, el qual tindrà lloc l’1 de març, coincidint amb el Dia Mundial de la Protecció Civil.