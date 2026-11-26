Prop de 30 unitats de convivència ja han manifestat expressament la voluntat de formar part del primer projecte d’habitatge cooperatiu d’Andorra, després que el Comú d’Andorra la Vella anunciés la posada a disposició d’un terreny a Terravella per desenvolupar la iniciativa. Així ho han informat des d’Estaló, entitat que actualment compta amb prop de 100 unitats de convivència inscrites, les quals representen més de 180 persones interessades en el model cooperatiu com una alternativa més per donar resposta a la crisi de l’habitatge al Principat.
Des de l’entitat han apuntat que, fins ara, les inscripcions responien a un interès pel model sense que hi hagués cap projecte concret sobre la taula, una situació que ha canviat arran de l’anunci de la corporació comunal. «És una notícia molt important, perquè ens permet començar a parlar d’una oportunitat concreta i no només d’un model teòric», han assenyalat des d’Estaló, tot remarcant que els esforços se centraran ara a consolidar el grup de persones que permeti tirar endavant la iniciativa.
Més enllà de la disponibilitat de sòl i de les persones interessades, un dels pilars que l’entitat considera indispensable és el finançament. En aquest sentit, Estaló ha mantingut converses amb diferents entitats bancàries, l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) i Govern per estudiar les vies de finançament dels projectes cooperatius. Així mateix, ha fet públiques diverses propostes d’esmena al Projecte de llei de promoció privada de l’habitatge assequible perquè les futures cooperatives puguin acollir-se als mecanismes previstos des de l’entrada en vigor del text legislatiu.
Estaló considera que el finançament podria quedar pràcticament resolt si les cooperatives poden acollir-se a la futura llei de promoció privada de l’habitatge assequible
A l’espera del resultat del tràmit parlamentari, des de l’entitat han apuntat que, en cas que les cooperatives puguin beneficiar-se de la normativa, la qüestió del finançament podria quedar «pràcticament resolta», atès que disposarien d’avals, condicions de préstec favorables i determinades exempcions i ajuts. «Ara que els tres pilars comencen a estar alineats, necessitem consolidar el grup de persones que esdevingui el motor per engegar el projecte», han incidit.
Precisament amb aquesta voluntat, Estaló ha organitzat una xerrada divulgativa el pròxim dimecres 2 de desembre, a les 19.00 hores, a la Sala Ària del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La sessió, oberta a totes les persones interessades, servirà per repassar els principis de l’habitatge cooperatiu, explicar-ne el funcionament i resoldre els dubtes dels assistents, però també per «començar a consolidar el grup llavor que faci créixer el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’Andorra».