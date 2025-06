Una nova nit emblemàtica a la parròquia

Ordino es prepara per il·luminar el seu centre històric amb 11.000 espelmes en la sisena edició de la Nit de la Candela

L’esdeveniment cultural tindrà lloc el 19 de juny amb sis actuacions repartides pels espais més emblemàtics del nucli antic de la parròquia

Ordino es prepara per tornar a transformar el seu nucli antic en un escenari de llum i cultura el pròxim 19 de juny a partir de les 21.30 hores, amb motiu de la sisena edició de la Nit de la Candela. L’esdeveniment, que enguany s’organitza per primer cop després d’haver estat reconegut amb el premi a millor iniciativa empresarial per part de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), tornarà a desplegar 11.000 espelmes per tot el poble.

La proposta tornarà a combinar il·luminació, patrimoni i espectacles amb sis actuacions distribuïdes en diferents espais emblemàtics del centre històric. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha volgut subratllar que es tracta “d’una iniciativa cultural amb matisos artístics i culturals”, que permet no només acostar el públic a propostes musicals i escèniques, sinó també “revaloritzar el patrimoni arquitectònic i la bellesa d’Ordino a través d’una intervenció no invasiva”. Tot i que no hi ha un recompte exacte de visitants, Coma ha remarcat que l’esdeveniment s’ha consolidat com una de les cites més esperades del calendari cultural andorrà, superant en afluència propostes com el Roser.

Pel que fa a la programació, la plaça Major acollirà el blues de Shuffle Express, mentre que a la placeta del Pajó, Cometa Eme oferirà un repertori íntim amb veu i piano. El jardí de Casa Pairal serà escenari d’un espectacle de foc i malabars amb Improvisto’s Krusty Show, acompanyats per les melodies del Duo Pere Nolasc i Núria Conangla (violí i violoncel). Al jardí de casa d’Areny-Plandolit, la companyia Liquid Dansa presentarà una nova creació, i al jardí de Casa Rossell, l’Awen Duet oferirà un concert amb arpa i veu.

Des del seu inici, l’esdeveniment continua comptant amb el suport d’Andbank i de Nord Andorrà. La directora de Banca Privada País d’Andbank, Maria Suárez, ha destacat que la Nit de la Candela “és un esdeveniment referent al país i més enllà”, i ha garantit la continuïtat del suport de l’entitat en properes edicions. En aquesta línia, la directora de Nord Andorrà, Laura Bonet, ha posat en relleu el valor d’aquesta iniciativa per a la vida cívica: “Participar en aquesta nit tan especial és una manera de contribuir activament en la vida social i cultural de la parròquia”.