La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha alertat de l’increment dels costos de les obres públiques, motiu pel qual ha considerat que caldria obrir un debat entre els set comuns per trobar solucions a una situació que s’ha repetit al llarg del mandat. En aquest sentit, ha reconegut que «cada vegada que hem fet un plec de bases, la majoria de cops ha anat molt per sobre del pressupost inicial», una circumstància que, ha mencionat, dificulta l’adjudicació i l’execució dels projectes.
Com a exemple, ha recordat les obres de la Clota Verda, les quals es van licitar inicialment per 500.000 euros i van acabar costant prop de 900.000 euros. «Amb totes les obres ens estem trobant pràcticament amb això», ha assegurat Coma. Davant d’aquesta situació, la corporació ordinenca ha optat per ampliar el projecte de remodelació de la coberta per incloure-hi tota la teulada, amb l’objectiu de fer-lo més atractiu per a les empreses constructores i ajustar les ofertes al pressupost disponible.
Com a exemple, ha recordat les obres de la Clota Verda, les quals es van licitar inicialment per 500.000 euros i van acabar costant prop de 900.000 euros
La mandatària també ha apuntat la possibilitat de buscar una solució conjunta amb el sector de la construcció. «Es podria plantejar un tema així», ha afirmat en referència a la possibilitat de seure amb la CEA per abordar l’encariment dels projectes. Entre les alternatives que s’han comentat, hi ha la creació d’una empresa pública d’obra, tot i que la cònsol ha expressat dubtes sobre la seva viabilitat i les possibles dificultats per competir amb el sector privat.
Pel que fa als motius d’aquest encariment, Coma creu que la complexitat dels procediments administratius i la immediatesa que exigeixen els comuns podrien explicar, en part, les diferències entre els pressupostos inicials i les ofertes de les empreses. «El que estem pagant és aquesta immediatesa», ha apuntat, recordant que les administracions necessiten executar les obres dins del mandat i no poden planificar-les amb diversos anys de marge.