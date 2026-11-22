La crisi de l’habitatge que també colpeja els treballadors de la Creu Roja, les 28 habitacions ocupades de l’Arca, les famílies que necessiten ajuda alimentària tot i tenir feina o el futur de la teleassistència són algunes de les realitats que el director general de l’entitat, Jordi Ribes, ha posat sobre la taula en una entrevista amb El Periòdic i que hem anat desgranant durant els darrers dies. Però la conversa també ha deixat espai per mirar portes endins. I és que, després d’haver complert el seu primer any al capdavant de l’entitat, Ribes també fa balanç dels canvis impulsats, explica com s’han superat les tensions internes i aborda la situació econòmica de la Creu Roja, així com les dificultats per atraure una nova generació de voluntaris.