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  • Entrada de la seu central de Microsoft, als Estats Units. | Agència EFE
Alba Jiménez Ibáñez
'Out of service'

Microsoft pateix una caiguda d’abast mundial en les aplicacions Outlook, Teams i Copilot, afectant uns 70 països

La companyia tecnològica apunta que la causa de l'avaria és un volum elevat d'accessos simultanis a la xarxa i descarta que es tracti d'un ciberatac

‘Des de dijous 12 de novembre a les 20:00 s’han detectat problemes per accedir al correu corporatiu i altres eines de col·laboració degut a problemes amb Microsoft. Estan treballant per resoldre la incidència us mantindrem informats mitjançant aquest canal‘. Un avís similar a aquest és amb el qual s’han llevat moltes empreses i usuaris avui en més de 70 països, entre ells, Andorra.

Segons han informat des de la corporació tecnològica, el motiu de la incidència és la sobrecàrrega de la infraestructura, la qual ha afectat especialment els serveis de videotrucada de Teams, el correu electrònic Outlook i l’eina d’Intel·ligència Artificial Copilot. Aquesta fallida en el principal software global també ha danyat els productes Exchange Online, SharePoint i Defender XDR, com també les connexions amb empreses d’intel·ligència artificial OpenAI i Anthropic. La interrupció del funcionament ja acumula prop de 200.000 notificacions d’usuaris en la plataforma Downdetector.

L’avaria es va registrar per primera vegada ahir a la tarda, al voltant de les 19.00 hores, de manera global a diversos estats, i 12 hores després encara s’hi està treballant en la seva reparació. Des de la companyia estatunidenca han detectat un procés central del servidor que se satura, reduint la capacitat de resposta del sistema, i per tant es descarta un possible ciberatac informàtic.

En aquest sentit, Microsoft també ha reconegut que les solucions aplicades «no estan obtenint els resultats esperats», tot i que han confirmat la recuperació parcial del servei en algunes regions, tal com han corroborat a El Periòdic alguns dels usuaris afectats al Principat. D’entre les plataformes perjudicades, han destacat un servidor intermitent, sobretot pel que fa a Teams i Outlook. «A primera hora no s’hi podia accedir ni per l’app ni el web, però ara no em deixa enviar correus», han afirmat. En canvi, han assegurat que el paquet que agrupa Word, Excel i PowerPoint funciona correctament.

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