Més de 50 dones a l’any deixen d’assistir de manera voluntària al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG). Aquesta és una de les conclusions presentades aquest dimecres en el marc del balanç elaborat conjuntament per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i el Departament de Polítiques d’Igualtat, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
De les 333 dones ateses durant els primers deu mesos de l’any, 45 han tornat amb la seva parella, davant les 238 que han decidit separar-se’n i les 50 que han abandonat el servei per diferents motius, sense que es tingui constància de si han reprès la relació amb l’agressor. D’entre les raons més habituals, la cap de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, ha destacat que la pressió social i familiar condiciona la presa de decisions de la dona, fent-la sentir culpable d’haver trencat la família i tenir fills amb pares divorciats. «Aquesta idealització col·lectiva de la importància de la família com a nucli estable recau sobre la dona, qui es considera que ha trencat la família», ha exposat.
D’altra banda, Porras ha remarcat la fase anomenada ‘lluna de mel’ dins del procés cíclic en què es produeix la violència cap a la dona. «La primera fase és l’escalada de tensió que acaba desembocant en la segona: l’explosió de la violència manifestada de forma psicològica o física, entre d’altres. En aquest moment, és quan les víctimes acostumen a acudir al servei i moltes vegades el deixen en la tercera fase en què l’agressor es disculpa, es mostra molt penedit i manipula la dona fent-li creure que no tornarà a passar, per tant, ella vol confiar que realment ha canviat i li dona una altra oportunitat», ha detallat.
Un altre aspecte a tenir en compte són les dificultats que tenen les víctimes per assumir tota la violència que han patit durant les primeres sessions del procés de recuperació. «En molts casos, la reacció inicial és en estat de xoc, perquè volen creure que ha estat sense voler i que rebran un missatge positiu, reforçant la seva creença que no han estat víctimes», ha declarat. En canvi, quan se n’adonen i aprenen a identificar les situacions que han viscut, Porras ha afirmat que «s’espanten i no se senten capaces en aquell moment de gestionar la situació, així que marxen».
75 dones han tornat al servei aquest 2026
Durant la presentació, la cap ha posat en valor la rellevància dels retorns, una dada que recullen des de fa uns anys a causa de la seva alta incidència. En el que portem d’any, 75 dones han reprès el procés de recuperació després d’haver abandonat voluntàriament el servei. En aquest sentit, Porras ha ressaltat que «les derivacions són obligatòries per llei, però el procés de recuperació al servei és voluntari». Tal com ha explicat Porras, quan les dones deixen de venir, el servei es posa en contacte amb elles per saber què ha passat i poder analitzar el nivell de risc, especialment si hi ha fills i filles. La dona disposa d’un cert temps perquè pugui sortir de la relació.
«Tanmateix, si veiem que no és possible i els infants continuen en un entorn de violència, activem el protocol d’infància en risc. Cap infant ha de viure en un entorn de violència», ha asseverat. Per acabar la seva compareixença, la cap ha valorat de forma positiva els retorns: «Tot i que al principi el procés les pugui incomodar o no sigui el moment adequat, les víctimes s’enduen la percepció que aquest és un espai segur on se les escolta, i per això acaben tornant tard o d’hora», ha conclòs.