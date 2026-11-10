Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Retorn dels llibres de 'Mein Kampf' per part del cos policial a la llibreria. | El Periòdic
Sergi Gil Bosch
Investigació tancada

‘Mein Kampf’ torna a la prestatgeria de Llibre Idees després de l’arxivament del cas i les disculpes per part de la Policia

La llibreria recupera els dos exemplars retirats dissabte i comença a rebre noves comandes del llibre d’Adolf Hitler arran de la polèmica sorgida

Els exemplars de ‘Mein Kampf’ que la Policia va retirar de Llibre Idees dissabte passat han tornat a la llibreria després que la Batllia hagi arxivat el cas, determinant així que la seva comercialització no constitueix cap delicte. Així, la directora de l’establiment, Pamela Méndez, ha explicat que ha rebut una trucada personal del director de la Policia, Bruno Lasne, qui li ha traslladat les disculpes per la situació viscuda. «M’ha demanat disculpes per la situació i ha lamentat que el procediment no hagués estat com hauria d’haver estat», ha indicat en declaracions a El Periòdic.

A més, durant la conversa també li han comunicat que la Fiscalia havia tancat el cas i que havia determinat que es tractava d’un llibre «totalment legal en la venda». Així doncs, i poc després de la trucada, dos agents s’han personat a la llibreria per retornar els exemplars de ‘Mein Kampf‘ i, de nou, tal com ha afirmat Méndez, s’han disculpat per l’enrenou generat. Tanmateix, i pel que fa a l’agent fora de servei que va efectuar la retirada, la directora ha assegurat que no ha rebut cap explicació sobre si s’adoptarà alguna mesura respecte de la seva actuació.

La retirada d’exemplars de ‘Mein Kampf’ posa en qüestió els límits de l’autoritat i el dret a accedir a obres històriques

Llegir

Precisament, i sobre aquest aspecte, la Policia ha informat a través d’un comunicat que «l’agent fora de servei va actuar davant del dubte que es comercialitzés una edició amb el text íntegre traduït». «Davant l’obligació que té tot policia de comunicar si veu sospites d’un possible delicte, va consultar el fet amb els responsables de guàrdia, que van decidir retirar aquests exemplars de manera cautelar», han afegit des del cos policial, aclarint també que «la Policia defensa els valors democràtics i creu fermament en la importància de divulgar documents històrics per educar i fomentar l’esperit crític».

Pel que fa als llibres, aquests tornaran a estar disponibles a la secció d’història de la llibreria, on es trobaven abans de la retirada. D’altra banda, Méndez ha explicat que, arran de la polèmica generada aquests darrers dies, ha començat a rebre múltiples comandes de clients interessats a comprar un exemplar del llibre d’Adolf Hitler. «Ara que ja és oficial i no hi ha cap dubte que la venda és legal, segurament augmentaran», ha apuntat.

Bonell evita valorar la retirada de ‘Mein Kampf’ i apel·la a la prudència fins que es resolgui el cas per la via judicial

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els límits de l’autoritat i la llibertat d’accés a la cultura
Tenir una feina estable ja no garanteix poder omplir la nevera i obliga més famílies a demanar ajuda alimentària
Nervis, emocions a flor de pell i moltes hores de feina: així és com viu l’elenc la representació d’‘El llac dels cignes’

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Sindicat d’Habitatge manté el pols amb l’Executiu i fixa el 3 de desembre com a límit per evitar el tall fronterer
  • Societat
Una possible venda milionària, la causa del repunt del preu del metre quadrat durant el tercer trimestre d’aquest 2026
  • Societat
Una nova xarxa de suport ajudarà les dones embarassades amb pocs recursos davant la «manca» d’ajuda institucional
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Troc tanca la quarta edició amb 411 participants i unes 2.000 peces de roba aportades, un 34% més que a l’abril
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella destina prop de 29.000 euros a reparar les fuites detectades al canal del rec de l’Obac
  • Cultura, Parròquies
Govern anul·la el decret de l’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters per revisar-ne el procés
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu