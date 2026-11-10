‘Mein Kampf’ torna a la prestatgeria de Llibre Idees després de l’arxivament del cas i les disculpes per part de la Policia

Els exemplars de ‘Mein Kampf’ que la Policia va retirar de Llibre Idees dissabte passat han tornat a la llibreria després que la Batllia hagi arxivat el cas, determinant així que la seva comercialització no constitueix cap delicte. Així, la directora de l’establiment, Pamela Méndez, ha explicat que ha rebut una trucada personal del director de la Policia, Bruno Lasne, qui li ha traslladat les disculpes per la situació viscuda. «M’ha demanat disculpes per la situació i ha lamentat que el procediment no hagués estat com hauria d’haver estat», ha indicat en declaracions a El Periòdic.
A més, durant la conversa també li han comunicat que la Fiscalia havia tancat el cas i que havia determinat que es tractava d’un llibre «totalment legal en la venda». Així doncs, i poc després de la trucada, dos agents s’han personat a la llibreria per retornar els exemplars de ‘Mein Kampf‘ i, de nou, tal com ha afirmat Méndez, s’han disculpat per l’enrenou generat. Tanmateix, i pel que fa a l’agent fora de servei que va efectuar la retirada, la directora ha assegurat que no ha rebut cap explicació sobre si s’adoptarà alguna mesura respecte de la seva actuació.
Precisament, i sobre aquest aspecte, la Policia ha informat a través d’un comunicat que «l’agent fora de servei va actuar davant del dubte que es comercialitzés una edició amb el text íntegre traduït». «Davant l’obligació que té tot policia de comunicar si veu sospites d’un possible delicte, va consultar el fet amb els responsables de guàrdia, que van decidir retirar aquests exemplars de manera cautelar», han afegit des del cos policial, aclarint també que «la Policia defensa els valors democràtics i creu fermament en la importància de divulgar documents històrics per educar i fomentar l’esperit crític».
Pel que fa als llibres, aquests tornaran a estar disponibles a la secció d’història de la llibreria, on es trobaven abans de la retirada. D’altra banda, Méndez ha explicat que, arran de la polèmica generada aquests darrers dies, ha començat a rebre múltiples comandes de clients interessats a comprar un exemplar del llibre d’Adolf Hitler. «Ara que ja és oficial i no hi ha cap dubte que la venda és legal, segurament augmentaran», ha apuntat.