Medi Ambient ultima una norma per exigir materials reciclats a l’obra i un distintiu per a les empreses sostenibles

El Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat ultima dos nous reglaments per continuar desplegant la llei d’economia circular aprovada el 2022. El primer establirà un percentatge mínim de materials reciclats en els productes destinats a la construcció, mentre que el segon regularà la creació d’un distintiu per reconèixer les empreses que apliquin criteris d’economia circular. Segons ha explicat la directora del departament, Sílvia Ferrer, els dos textos es troben en una fase avançada de redacció i podrien veure la llum en un «curt termini».
Pel que fa al sector de la construcció, Govern també treballa perquè determinats residus tractats puguin tornar a utilitzar-se com a matèries primeres, especialment terres i pedres procedents de les obres. Així, Ferrer ha mencionat que una de les principals dificultats és que el reconeixement de la fi de la condició de residu només té validesa dins del territori que l’aprova, fet que complica l’exportació d’aquests materials. Per aquest motiu, l’Executiu estudia fórmules que permetin facilitar-ne la reutilització dins del Principat.
Medi Ambient estudia que les terres i pedres tractades de les obres puguin deixar de considerar-se residus i reutilitzar-se com a materials de construcció
D’altra banda, el futur distintiu d’economia circular es basarà en un índex adaptat a les característiques del teixit empresarial andorrà, especialment al pes del sector serveis. La metodologia s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i ara es vol presentar a les empreses perquè puguin avaluar el seu grau de circularitat. L’objectiu fixat per la legislació és que el 25% del teixit empresarial apliqui models d’economia circular l’any 2035. Paral·lelament, Medi Ambient estudia com implantar la responsabilitat ampliada del productor, la qual obligaria els agents que posen productes al mercat a assumir determinades responsabilitats quan aquests esdevinguin residus, evitant possibles sobrecostos o dobles imposicions.
Quant al compliment de les obligacions ja vigents, Ferrer ha destacat que entre el 2023 i el 2024 es van efectuar 303 inspeccions a establiments de restauració sense imposar cap sanció. Els controls se centraven, entre altres qüestions, en l’obligació d’oferir aigua de l’aixeta i facilitar que els clients s’enduguin els aliments sobrants. Actualment, el departament també intensifica les actuacions amb els tallers mecànics per millorar la gestió dels residus, especialment dels olis minerals. Tot plegat s’emmarca en els objectius de reduir la generació de residus, incrementar-ne el reciclatge i disminuir el malbaratament alimentari durant els pròxims anys, informa l’ANA.