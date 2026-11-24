Anunciada una nova trobada entre la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el Sindicat d’Habitatge després que el col·lectiu hagi advertit que mantindrà el tall fronterer previst per al pont de la Puríssima si no s’arriba a un acord abans del dijous 3 de desembre. «Vam donar resposta a les seves demandes i aquesta tarda ens asseurem per parlar-ne», ha confirmat la titular ministerial, insistint que «ho vaig dir des del primer dia, mà estesa a mirar de millorar tot el que puguem dintre de la línia del nostre programa electoral i de les lleis que hem aprovat».
En aquest sentit, Marsol ha reivindicat les actuacions impulsades per l’ens governamental al llarg de la legislatura, i no ha dubtat en treure pit de la feina feta: «Potser com a ministra sembla una mica d’allò dir-ho, però realment en aquest país s’ha fet molt per l’habitatge. Encara hi ha feina, en continuarem fent i en farem més». Així i tot, i pel que fa a la mobilització anunciada, la ministra ha manifestat que «és ben legítim, només faltaria que no es fessin manifestacions, però depèn d’Interior que decideixi les que es poden fer i les que no es poden fer. Tenen dret a manifestar-se, però veurem en quines condicions i en quines circumstàncies».
«Pensem que la nostra legislació i els nostres reglaments ho preveuen [els desnonaments], però si s’ha de millorar alguna cosa per donar més seguretat, som els primers que estem disposats a fer-ho» – Conxita Marsol
Qüestionada també pels temes cabdals que es tractaran en la reunió que tindrà lloc aquesta tarda, Marsol ha avançat que un d’aquests serà el relacionat amb els desnonaments. «En tornarem a parlar i mirarem a veure si en alguns punts estem a prop, com el tema dels desnonaments. Ho he dit des del primer dia, pensem que la nostra legislació i els nostres reglaments ho preveuen, però si s’ha de millorar alguna cosa per donar més seguretat, som els primers que estem disposats a fer-ho», ha indicat la ministra, tot i que ha evitat anunciar cap modificació concreta ni detallar quines mesures podrien sortir a partir de les converses amb l’ens sindical.
Un altre punt a destacar és la possibilitat d’introduir ajustaments en els requisits per accedir als habitatges del parc públic. I és que, segons ha exposat la titular d’Habitatge, «si hi ha alguna proposta que encaixi, som els primers que ho hem anat fent durant tots aquests anys. Per tant, no deixa de ser un diàleg i continuarem treballant, però ens hem marcat un full de ruta i l’hem complert». Marsol, però, ha anat inclús més enllà i ha recordat que tot això ja ‘beu’ «d’acord amb el que ens vam presentar a les eleccions [les generals del 2023], que és el que la ciutadania d’aquest país va acceptar i després ho va votar. Amb majoria absoluta, a més».