Com serà Andorra l’any 2049? L’investigador andorrà Marcel Bartumeu, de només 20 anys, ha liderat, dins del grup City Science del MIT Media Lab, el desenvolupament d’una eina que permet explorar quatre futurs possibles per al Principat. El projecte, elaborat en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació i l’Institut Tecnològic de Massachusetts, simula com podrien evolucionar alguns indicadors socioeconòmics, com ara l’habitatge, el turisme i el creixement demogràfic, segons les decisions que es prenguin. L’eina no pretén predir el futur, sinó ajudar a entendre com les decisions d’avui poden condicionar l’Andorra de demà.