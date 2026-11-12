L’USdA reclama que els cursos de català es facin dins l’horari laboral i sense cap pèrdua de salari per als treballadors

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha reclamat que els treballadors puguin fer els cursos de català dins de la jornada laboral, mantenint el salari íntegre i sense haver de recuperar les hores de formació. Així, en un comunicat, l’organització ha defensat que l’aprenentatge de la llengua ha d’anar acompanyat de més recursos i facilitats, alhora que ha advertit que uns requisits lingüístics excessius poden dificultar la incorporació de professionals qualificats i afavorir-ne la marxa, especialment en sectors essencials com el sanitari.
En aquest sentit, el sindicat ha deixat clar que no qüestiona la necessitat de conèixer el català ni d’acreditar-ne el domini per exercir determinades professions, però considera imprescindible que els treballadors disposin de les eines necessàries per assolir els nivells exigits. «No n’hi ha prou amb exigir. Cal formar, acompanyar i facilitar», ha remarcat l’organització, la qual també ha defensat que els requisits siguin «coherents i proporcionats» per evitar que acabin perjudicant tant els empleats com els sectors que necessiten incorporar personal.
«El català ha de ser una oportunitat per integrar-se, no una barrera per treballar» – USdA
L’USdA també ha posat el focus en la responsabilitat del teixit empresarial, reclamant que aquelles companyies que contracten professionals de l’exterior assumeixin una part activa de la seva integració lingüística. «Qui necessita contractar també ha d’assumir la responsabilitat de formar», ha manifestat en l’escrit, a la vegada apostant per una oferta suficient de cursos accessibles i adaptats a les necessitats de cada sector. Així mateix, ha insistit que l’aprenentatge no ha de comportar una pèrdua d’ingressos ni obligar els treballadors a sacrificar el seu temps de descans.
Més enllà de la qüestió lingüística, l’organització ha vinculat la integració dels professionals estrangers amb les seves condicions laborals i de vida. En aquesta línia, ha reclamat igualtat salarial i de drets independentment de l’origen, així com mesures que facilitin l’accés a un habitatge assequible. També ha alertat que la contractació de personal de fora no pot servir per pressionar els salaris a la baixa ni generar diferències entre treballadors, i ha recordat que les dificultats estructurals del mercat laboral no es poden atribuir únicament a les persones que arriben al país.
Finalment, l’USdA ha instat Govern a complementar les campanyes de promoció del català amb recursos formatius suficients i compromisos concrets per part de les empreses. El sindicat considera que les polítiques lingüístiques han de tenir en compte la realitat laboral i facilitar la incorporació dels professionals, en lloc de convertir-se en un obstacle. «El català ha de ser una oportunitat per integrar-se, no una barrera per treballar», ha conclòs l’organització.