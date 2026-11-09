L’UdA i la UNED volen posar en marxa un institut d’estudis transfronterers al Pirineu en els pròxims sis mesos

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) preveuen posar en funcionament un nou institut universitari d’estudis transfronterers en un termini de sis mesos, amb l’objectiu d’impulsar la recerca, la docència i la transferència de coneixement sobre les fronteres i els territoris fronterers. Així ho ha anunciat aquest dilluns el rector de l’UdA, Juli Minoves, durant la signatura d’un conveni de cooperació entre les dues institucions, el qual contempla la creació d’un grup de treball encarregat de definir l’estructura i el funcionament del futur centre.
«Penso que d’aquí a sis mesos hauria de poder començar a funcionar», ha afirmat Minoves, qui ha precisat que la posada en marxa serà progressiva i que inicialment el centre comptarà amb un grup reduït d’investigadors. Els equips de les dues universitats hauran de concretar les línies de recerca, l’estructura organitzativa, la governança, l’oferta docent i els recursos necessaris per desenvolupar el projecte. «Començarem prioritzant, determinant quins són els temes prioritaris», ha explicat el rector, tot assenyalant que aquesta serà una de les primeres tasques que abordaran conjuntament les dues institucions.
El projecte també pretén situar el Pirineu i la frontera entre Andorra i Espanya com un espai de recerca sobre la cooperació transfronterera, amb una projecció que s’estengui als àmbits europeu i iberoamericà
Entre les qüestions que Minoves voldria incorporar a les primeres línies d’investigació hi ha l’actualització de l’estudi sobre la balança de pagaments d’Andorra, una anàlisi que ja es va elaborar l’any 2005 i que considera necessari revisar periòdicament. «Penso que s’ha de tornar a fer», ha manifestat el rector, qui ha plantejat aprofitar els recursos i la capacitat investigadora de la UNED per complementar la feina dels professors de la universitat andorrana i desenvolupar nous estudis vinculats a les necessitats del territori.
El projecte també pretén situar el Pirineu i la frontera entre Andorra i Espanya com un espai de recerca sobre la cooperació transfronterera, amb una projecció que s’estengui als àmbits europeu i iberoamericà. En aquest sentit, la proximitat entre el campus de l’UdA, a Sant Julià de Lòria, i el centre associat de la UNED, a la Seu d’Urgell, separats per uns 20 minuts, facilitarà el treball conjunt. «No necessitem més instal·lacions físiques. De moment, seran les seus de la universitat i del centre de la UNED a la Seu», ha indicat Minoves.
Mairal defensa que el futur institut haurà de reunir investigadors de diferents disciplines, entre les quals esmenta la politologia, la sociologia, l’antropologia, la filosofia, l’economia i el dret
Pel que fa a la presència d’Andorra en aquest camp, el rector ha considerat que encara hi ha marge per desenvolupar la recerca transfronterera, prenent com a referència iniciatives com l’UNIGR-Centre for Border Studies, una xarxa integrada per universitats d’Alemanya, Bèlgica, França i Luxemburg. «Aquí estem una mica al desert», ha afirmat Minoves, qui també ha explicat que l’UdA treballa paral·lelament amb les universitats de Perpinyà i Girona per reforçar la cooperació acadèmica a banda i banda dels Pirineus.
Per la seva banda, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, ha defensat que el futur institut haurà de reunir investigadors de diferents disciplines, entre les quals ha esmentat la politologia, la sociologia, l’antropologia, la filosofia, l’economia i el dret. «Els assumptes transfronterers reclamaran la presència d’investigadors amb diferents perfils», ha assenyalat. Mairal també ha destacat les possibilitats que ofereix l’entorn pirinenc per desenvolupar aquest tipus de recerca, amb la voluntat que els coneixements i les experiències que s’hi generin puguin aplicar-se posteriorment en altres territoris. «Té moltíssim sentit que sigui al Pirineu», ha conclòs.