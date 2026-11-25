Govern ha aprovat la subvenció de 200 euros destinada a ajudar les famílies amb menys recursos econòmics a afrontar les despeses de calefacció de gasoil durant els mesos d’hivern, una mesura que ja havia avançat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, durant la sessió de control de la setmana passada. Així, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha apuntat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que aquesta prestació podria beneficiar més de 2.000 famílies, així com comportar un cost estimat d’entre 400.000 i 600.000 euros per a l’Administració.
Aquest ajut consisteix en un pagament únic de 200 euros per unitat familiar que, en principi, permetrà cobrir les despeses derivades de la calefacció durant el període comprès entre l’1 d’octubre d’enguany i el 31 de maig del 2027. Segons han avançat, les persones interessades hauran d’acreditar haver assumit aquestes despeses durant almenys quatre mesos de la campanya d’hivern, disposar d’una residència legal a Andorra durant un mínim de tres anys consecutius i tenir uns ingressos familiars que no superin 1,2 vegades el llindar econòmic de cohesió social (LECS).
Pel que fa als barems d’accés a aquesta prestació, Lladós ha assenyalat que s’ajustaran en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la presència de menors: «No és el mateix una llar amb una persona sola adulta que una llar amb dos adults i un nen, o dos adults i dos nens, o un adult i tres nens». Tanmateix, el ministre ha volgut aclarir que el mecanisme de pagament de la calefacció no condicionarà l’accés a la subvenció, de manera que se’n podran beneficiar tant les persones que disposin d’un dipòsit individual com aquelles que assumeixin les despeses a través d’una comunitat de propietaris, i ha remarcat que «l’ajuda depèn del seu llindar econòmic».