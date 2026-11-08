L’Institut de les Dones reclama més implicació dels metges de família per detectar casos de violència masclista

La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, ha reclamat una implicació més gran dels metges de família en la detecció de possibles casos de violència masclista i ha avançat la voluntat de reunir-se pròximament amb el Col·legi de Metges per abordar la seva participació en la segona edició de la formació sobre els protocols d’atenció a les víctimes. En declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), Pallarés ha explicat que la trobada encara no s’ha produït, però confia que es pugui celebrar aviat.
La responsable de l’IAD ha recordat que la Secretaria d’Estat d’Igualtat ja ha organitzat formacions específiques sobre violència masclista adreçades als professionals sanitaris, tot i que, segons la informació de què disposa, la participació dels facultatius ha estat baixa. Malgrat reconèixer que el Col·legi de Metges també ha impulsat alguna acció formativa, ha insistit en la necessitat de reforçar la implicació del col·lectiu. «Els metges són un agent superimportant en la detecció de casos», ha remarcat.
Com a exemple, ha fet referència a les dones que acudeixen reiteradament a consulta «per lesions o blaus» i ha defensat que els facultatius han d’«anar més enllà de l’explicació inicial»
En aquest sentit, Pallarés ha assenyalat que les dones que pateixen violència masclista acudeixen un 30% més al metge, segons les dades que ha citat, una circumstància que situa els professionals d’atenció primària en una posició rellevant per identificar possibles situacions de maltractament. «De vegades són diferents patologies o situacions que no es vinculen entre si, però potser l’origen no és el que s’explica», ha advertit, tot incidint en la importància de no limitar-se als símptomes que presenta la pacient.
Com a exemple, ha fet referència a les dones que acudeixen reiteradament a consulta «per lesions o blaus» i ha defensat que els facultatius han de preguntar-ne l’origen i «anar més enllà de l’explicació inicial» que puguin oferir. Així mateix, ha considerat que, quan sigui necessari, els professionals sanitaris haurien de donar la veu d’alarma als organismes corresponents per tal de «detectar possibles casos de violència de gènere a temps».
Més especialistes per atendre les víctimes
Més enllà del paper dels metges de família, Pallarés ha posat sobre la taula la necessitat d’ampliar els recursos humans especialitzats en l’atenció a les víctimes de violència masclista. En aquest punt, ha volgut diferenciar la manca de personal de la preparació dels professionals que actualment treballen al Servei d’Atenció a les Víctimes, un equip que, segons ha explicat, s’ha anat ampliant i rep formació continuada. «Jo crec que fan falta més especialistes, no que els falti més formació», ha puntualitzat.
La secretària general també ha recordat que l’IAD no s’encarrega directament de l’atenció a les víctimes, sinó que les deriva als serveis corresponents i col·labora en la formació dels diferents professionals que intervenen en aquests casos. Entre els col·lectius implicats ha esmentat els serveis socials, la Policia, els serveis jurídics, els col·legis professionals, la Creu Roja i els equips dels Punts Lila. Segons ha defensat, tots aquests agents han de disposar de les eines necessàries per identificar situacions de violència i saber com actuar.
D’altra banda, Pallarés ha insistit que la detecció precoç no ha d’estar necessàriament condicionada a la presentació d’una denúncia. «Aquests casos, si els identifiques a temps, pots també protegir aquestes dones», ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que moltes víctimes tenen dificultats per denunciar, ja sigui per por o per les seves circumstàncies personals, i ha defensat la importància de garantir un acompanyament que els permeti sortir de la situació de violència sense haver d’iniciar obligatòriament un procediment judicial.