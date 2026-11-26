L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha fet aquest dijous un primer pas per disposar d’un marc jurídic específic al Principat, després que el Consell General hagi pres en consideració la proposició de llei impulsada per la bancada socialdemòcrata. «Darrere d’aquesta iniciativa legislativa hi ha persones que busquen d’una manera estable i assequible viure a Andorra», ha incidit la consellera general Laia Moliné, qui ha destacat que «hi ha iniciatives que avancen i persones que necessiten saber quines garanties tindran per tirar-les endavant». Un dels exemples als quals ha fet referència la consellera és el projecte que s’està treballant a Terra Vella, a més d’esmentar la predisposició mostrada per la Massana a explorar aquesta modalitat residencial.
Així doncs, i tot i que des de les ‘files’ socialdemòcrates es va plantejar la possibilitat de modificar la Llei de societats cooperatives del 2015, el treball posterior va portar la formació a optar per una regulació específica de la cessió d’ús que permetés abordar amb més detall els drets de les persones sòcies, el finançament, la gestió i la preservació de la finalitat social dels immobles. «La proposta que vam presentar al setembre parteix d’aquesta idea clara, que és poder disposar d’una llar estable participant en la seva gestió i pagar unes quotes vinculades amb els costos del projecte», ha detallat Moliné, assegurant que «el que volem i compartim és que aquest text sigui sòlid i que permeti posar en marxa projectes viables».
«El cooperativisme constitueix una fórmula que pot contribuir a l’interès general mitjançant la titularitat col·lectiva dels immobles, la gestió democràtica i la vinculació duradora dels habitatges a una finalitat residencial», ha exposat la titular d’Habitatge, Conxita Marsol, qui ha valorat positivament els mecanismes previstos per evitar que els immobles perdin la seva finalitat social per possibles operacions especulatives. Tanmateix, ha advertit que «la implantació efectiva d’aquests mecanismes dependrà de la disponibilitat del sòl, de les condicions de finançament, dels costos de construcció i rehabilitació i de la capacitat de les cooperatives».
Més crítica amb el redactat actual de la proposició de llei s’ha mostrat la presidenta del grup d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha posat en dubte la capacitat del text per incentivar la participació del sector privat: «Dubto molt que el text, tal com està, posi ni un habitatge al mercat de lloguer. Ni un privat s’hi posaria». A més, les obligacions administratives han estat un altre dels aspectes qüestionats per Montaner, qui ha enumerat requisits com les auditories, els plans econòmics i financers, la comptabilitat trimestral o l’elaboració d’informes jurídics. «La llista és llarga, llarguíssima», ha lamentat, advertint que «ningú podrà gestionar aquesta cooperativa de forma altruista. És tan feixuc tot que s’hauran de contractar professionals».
Finalment, per part de Concòrdia, la consellera general Núria Segués ha posat en valor que només un 38% de la població viu en un habitatge de propietat, mentre que més d’un 61% ho fa en règim de lloguer. «La crisi de l’habitatge no és únicament una crisi de preus, és també una crisi d’estabilitat, d’arrelament i de possibilitats de construir un projecte de vida», ha defensat la vicepresidenta del grup, qui ha afegit que la finalitat dels pisos cooperatius «no és generar una rendibilitat immobiliària individual, sinó satisfer una necessitat residencial col·lectiva». «No es tracta únicament de generar habitatge assequible avui, sinó que aquest habitatge continuï sent assequible per a les generacions futures», ha apuntat Segués.
«Entre les persones que necessiten accedir al parc públic d’habitatge i les que tenen capacitat econòmica per adquirir un habitatge al mercat lliure hi ha moltes famílies per a les quals hem de ser capaços d’aconseguir una alternativa real», ha defensat la consellera, qui ha instat a estudiar els mecanismes de finançament, les possibilitats de col·laboració amb les entitats bancàries, la mobilització de sòl públic i, especialment, les aportacions econòmiques inicials que hauran d’assumir les persones sòcies. En aquest sentit, Segués ha situat el projecte de Terra Vella com una oportunitat per demostrar la viabilitat del model al Principat i «assentar un precedent i obrir la porta al desenvolupament d’iniciatives similars en altres parròquies».