Alberca assegura que no ha conegut cap causa judicial per avortament a Andorra des que va començar el 1994

L’exfiscal general Alfons Alberca ha assegurat que, durant els més de 30 anys de trajectòria professional, no ha tingut coneixement de cap procediment judicial relacionat amb la interrupció voluntària de l’embaràs a Andorra. «Des de l’any 94 fins aquí no he vist mai una acusació d’avortament, ni cap dossier d’avortament», ha afirmat en ser preguntat per la reforma legislativa impulsada pel Govern, en el marc de la presentació del llibre ‘Dret penal. Part general’, del qual és coordinador.
Alberca ha evitat valorar el contingut de la modificació del Codi penal aprovada pel Consell de Ministres a finals d’octubre, la qual preveu eliminar la responsabilitat penal de les dones que decideixin interrompre voluntàriament l’embaràs, però manté les sancions per als professionals sanitaris que practiquin avortaments al Principat. L’exfiscal general s’ha limitat a recordar que correspon al legislador determinar els canvis normatius dins del marc constitucional andorrà.
En aquest sentit, ha defensat que les diferents opcions legislatives formen part del funcionament democràtic de les institucions. «Les opcions que dintre del model constitucional andorrà el legislador consideraria bé tenir, això és el joc de la democràcia i de la legislació i de la llibertat», ha manifestat. Així mateix, ha recordat que «cada institució té els seus compromisos i les seves funcions dintre del sistema institucional constitucional«, sense entrar a valorar les possibles implicacions de la reforma.