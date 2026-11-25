Les negociacions entre l’Executiu i el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) continuen obertes, tot i que les diferències sobre la llei de descongelació dels lloguers es mantenen com un dels principals obstacles per arribar a un acord. Així ho ha exposat aquest dimecres el ministre de Finances, Ramon Lladós, després que la titular de la cartera al respecte, Conxita Marsol, traslladés al Consell de Ministres el contingut de la reunió mantinguda ahir amb el col·lectiu. Segons ha apuntat, algunes de les reivindicacions podrien ser acceptades amb ajustaments, mentre que les que afecten els principis de la normativa vigent presenten més dificultats.
En aquest sentit, Lladós ha avançat que l’SHA rebrà pròximament una resposta a les propostes plantejades, amb la intenció, doncs, de continuar les converses. «La voluntat de diàleg de Govern és permanent, no només ara, ja ho ha estat en el passat i ho serà en el futur», ha defensat el mandatari. Ara bé, ha reconegut que les mesures que impliquin revisar els fonaments de la llei de desintervenció progressiva dels lloguers seran més difícils d’assumir, una posició que evidencia els límits que l’Executiu estableix en la negociació.
El ministre admet que algunes demandes es podrien assumir amb ajustaments, però considera més difícil acceptar les que afecten els fonaments de la llei de descongelació
Aquesta situació arriba després que Marsol es mostrés disposada a estudiar millores en els desnonaments i en determinats requisits administratius, però descartés ampliar durant aquesta legislatura la protecció dels contractes signats entre el 2022 i el 2025. Segons ha comunicat el Sindicat d’Habitatge, la ministra presentarà aquest dijous un document amb les mesures que Govern estaria disposat a assumir, entre les quals figuren facilitar els tràmits d’immigració sense el consentiment del propietari i reforçar les garanties d’una alternativa residencial davant els desnonaments.
La mobilització fronterera, en mans de la Policia
Pel que fa a les protestes anunciades per al pont de la Puríssima, Lladós ha confirmat que el Consell de Ministres ha abordat la qüestió, però ha evitat avançar si s’acceptaran les afectacions al trànsit plantejades pels convocants. «No és una decisió política, ni els recorreguts, ni el tipus de manifestació, sinó una decisió purament tècnica», ha assegurat, a la vegada remetent als serveis policials i als organitzadors la concreció de les condicions. Segons el ministre, caldrà compatibilitzar el dret de manifestació amb la mobilitat de les persones i les mercaderies.
En tot cas, cal recordar que el Comitè de Mobilització Popular manté sobre la taula una protesta de 24 hores a la rotonda de la Juberrussa, entre les 18.00 hores del 4 de desembre i la mateixa hora de l’endemà, si abans del dia 3 no s’assoleixen compromisos satisfactoris. Amb tot, l’SHA ha convocat una assemblea per a l’1 de desembre, en la qual es valoraran les propostes de l’Executiu i es decidirà si es manté la mobilització.