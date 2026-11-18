Govern avala el criteri de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD) de no modificar els números d’identificació administrativa (NIA) de la població arran del ciberatac a la CASS, alhora que considera necessari esperar les conclusions de la diagnosi tècnica abans de valorar possibles deficiències en els sistemes de seguretat de la parapública. És la mesura que ha valorat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després que el responsable de l’ANC-AD, Jordi Ubach, descartés que el canvi generalitzat dels identificadors fos una solució als riscos derivats de la filtració. En aquest sentit, Casal ha assegurat que, si l’organisme competent ho sustenta amb criteris tècnics, «Govern no pot fer altra cosa que avalar i entendre aquesta recomanació».
El mandatari ha argumentat que el NIA és únicament un número d’identificació administrativa i no una credencial que permeti accedir directament als sistemes, motiu pel qual modificar-lo no representaria una millora efectiva de la protecció. Pel que fa a les possibles responsabilitats o mancances de seguretat de la CASS, Casal ha evitat avançar valoracions fins que finalitzin els treballs tècnics. Així, ha remarcat que «és un incident que ens prenem molt seriosament, que ens preocupa i que no volem minimitzar en cap cas», també defensant que cal determinar com es van obtenir les dades, per quins motius es va produir l’accés i quines conseqüències pot tenir.
«És un incident que ens prenem molt seriosament, que ens preocupa i que no volem minimitzar en cap cas» – Guillem Casal
En aquesta línia, el ministre ha insistit que és necessari respectar les competències dels organismes implicats i permetre que els especialistes completin la diagnosi abans d’extreure conclusions. Doncs, ha afirmat que l’Executiu està fent un seguiment «estret i acurat» de la situació, si bé ha recordat que correspon a la parapública explicar les circumstàncies de l’incident, ja que afecta un servei de la seva responsabilitat. Segons ha indicat, la CASS, després de les explicacions públiques, té la voluntat de sol·licitar una compareixença davant el Consell General per informar sobre el cas i l’evolució de la investigació.
Quant a l’abast de la filtració, ha reiterat que, segons la informació traslladada pels responsables de la CASS, els atacants haurien accedit a dades identificatives més enllà del NIA, com els noms i cognoms i el lloc i la data de naixement. En relació, ha mencionat que l’accés no s’hauria produït directament a través dels sistemes interns, sinó mitjançant les credencials d’altres usuaris que permetien consultar aquesta informació. Així mateix, ha assenyalat que la parapública no té constància que s’hagin compromès dades econòmiques, sanitàries o relatives a prestacions, tot i que aquestes conclusions continuen subjectes al resultat de la diagnosi.
Finalment, Govern ha deixat oberta la possibilitat d’introduir millores en els mecanismes de seguretat si les conclusions tècniques identifiquen mancances que afectin les seves competències. En aquest punt, Casal ha recordat que els ciberatacs constitueixen una amenaça internacional de la qual el Principat no està exempta i ha defensat les actuacions impulsades els darrers anys, tant en l’àmbit legislatiu com en la creació d’organismes especialitzats i la dotació de recursos. Mentrestant, l’Executiu manté la voluntat de deixar avançar la investigació abans de determinar si cal adoptar noves mesures arran de l’incident.