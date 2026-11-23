L’Espai Capital continua avançant administrativament, però l’inici de les obres del futur recinte multifuncional d’Andorra la Vella encara no té una data definida. De fet, el cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha situat a finals de l’any vinent la previsió de disposar de l’empresa encarregada de construir l’equipament, un calendari que deixa oberta la possibilitat que els treballs comencin més tard del que s’havia plantejat anteriorment. Ho ha comentat aquest dilluns després de la signatura del memoràndum d’entesa entre el comú, Govern i Andorra Turisme, un acord que formalitza la participació conjunta en el projecte.
En aquest sentit, el cònsol ha mencionat que la corporació ja ha rebut l’avantprojecte arquitectònic, però que encara queden diversos tràmits abans de poder adjudicar la construcció. Així, la voluntat és convocar abans d’acabar l’any el concurs per seleccionar l’operador privat que explotarà l’espai firal; posteriorment, s’haurà de concretar el projecte definitiu i licitar les obres. «Crec que amb el calendari que ens hem fixat, a finals del 2027 ja podrem tenir l’empresa que el construirà, i després veurem el termini d’execució de tots els treballs», ha manifestat González, qui ha reconegut que encara no es pot assegurar quan començaran les obres pel fet que el projecte ha passat de ser una construcció més petita i senzilla a una actuació de més envergadura.
Pel que fa al finançament, el cap de Govern, Xavier Espot, ha confirmat que l’Executiu assumirà el 50% del cost de l’espai firal, amb una aportació màxima d’11 milions d’euros, i que en compartirà la titularitat amb la corporació de la capital. Com ja van dir anteriorment, el compromís no inclou la resta d’equipaments previstos dins d’Espai Capital, entre els quals hi ha un aparcament, un edifici de serveis comunitaris que acollirà la Casa Pairal i actuacions de millora de l’entorn del riu i del carrer Prada Casadet. Doncs, si es produïssin sobrecostos en el recinte firal, Govern no els assumiria d’acord amb el memoràndum per al projecte actual, el qual encara no es disposa d’un pressupost definitiu per al conjunt del projecte.
Malgrat les incerteses sobre el calendari, Espot ha defensat que la signatura representa un pas decisiu per garantir la viabilitat del futur equipament, el qual considera necessari per impulsar, entre altres, el turisme de congressos, els esdeveniments culturals i esportius i la desestacionalització de l’activitat turística. «Tot just fa sis mesos ni tan sols teníem clar que aquesta infraestructura pogués prosperar», ha recordat, atribuint l’avenç a l’entesa entre les dues administracions. Pel que fa als terminis, ha relativitzat les possibles variacions en el calendari d’execució: «Potser serà sis mesos abans, sis mesos després, però serà una realitat a mitjà termini».
Finalment, el memoràndum també estableix les bases de la futura gestió compartida del recinte, en la qual participaran el Comú d’Andorra la Vella, l’Executiu i Andorra Turisme, amb la incorporació d’un operador privat per a l’explotació de l’espai firal. Segons han subratllat els responsables institucionals, es treballarà conjuntament en la programació d’activitats per compatibilitzar les necessitats de la parròquia, com la celebració de la Fira d’Andorra la Vella, amb l’organització d’esdeveniments d’abast nacional i internacional.