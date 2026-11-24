Els carburants mantindran durant el mes de desembre les mateixes rebaixes de preu que ja s’apliquen aquest novembre, amb descomptes de 20 cèntims per litre de gasolina i 15 cèntims per litre de gasoil. La mesura donarà continuïtat a les reduccions introduïdes els darrers mesos per contenir l’impacte de l’encariment dels combustibles sobre les llars i les empreses del Principat. Per fer-ho possible, s’ha acordat modificar la llei de mesures temporals destinada a afrontar l’augment dels preus dels hidrocarburs, mantenint les condicions actuals durant l’últim mes de l’any.
Aquesta continuïtat de les bonificacions és fruit d’un nou acord entre l’Executiu i les empreses importadores i distribuïdores de carburants, el qual permetrà mantenir el mecanisme de compensació aplicat fins ara. En concret, la modificació legislativa aprovada aquest dimarts habilitarà les devolucions parcials de l’impost especial sobre els hidrocarburs comercialitzats durant el període, una fórmula que, juntament amb l’aportació dels operadors privats, permet sostenir els descomptes als punts de venda.
D’aquesta manera, les reduccions continuaran vigents amb l’objectiu d’alleugerir la despesa dels consumidors i preservar la competitivitat dels preus dels carburants respecte als països de l’entorn. La mesura s’emmarca en les actuacions impulsades per limitar les conseqüències de l’increment dels costos energètics sobre l’economia del país. Paral·lelament, es mantindrà el seguiment de l’evolució dels preus dels combustibles per valorar si cal introduir noves mesures durant els pròxims mesos.