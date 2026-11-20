En el marc del Dia Mundial de la Infància, Unicef ha presentat el projecte ‘Infància, adolescència i benestar digital’, impulsat amb l’AR+I i Andorra Telecom. L’estudi reflecteix una situació preocupant especialment pel que fa a conductes de risc, com el ‘sexting’ amb persones desconegudes i la sobreexposició a les pantalles, amb un 17,8% dels joves andorrans que passa més de cinc hores diàries a les xarxes socials durant el cap de setmana. Tot i que aquests indicadors mostren una millora respecte a la primera edició de l’informe, publicada l’any 2022, encara afecten en gran part la qualitat de vida dels usuaris més joves.
En aquest sentit, els principals investigadors de la recerca acadèmica a càrrec de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Real i Fernando Suárez, han defensat que l’enfocament es basa en la responsabilitat social i la salut, posant en relleu la corresponsabilitat de les famílies, els mateixos usuaris i les institucions, així com en la indústria tecnològica i els patrons que fomenten el consum massiu dels joves. «L’estudi no es pot entendre sense una aproximació des del benestar digital, ja que es tracta d’un fenomen global que incideix en el desenvolupament dels joves, per tant, esdevé un problema de salut públic incipient», han afirmat els experts.
Així, tots dos han coincidit en el fet que l’aparició de noves formes de violència en el món digital, com el ciberbullying i assetjament entre parelles o desconeguts és una dinàmica creixent entre el jovent. Algunes de les dades que ho corroboren són que el 54% dels enquestats han parlat amb persones desconegudes en l’entorn digital, davant el 7,9% que han rebut proposicions de caràcter sexual per part de persones adultes. A més, les noies pateixen gairebé el triple de les pressions sexuals que els nois, un 12,7% enfront del 5,2%. Quant al ciberbullying, un 7,2% de les agressions es produeixen en l’àmbit digital, fora de l’horari lectiu.
Les noies pateixen gairebé el triple de les pressions sexuals que els nois, un 12,7% enfront del 5,2%, mentre que el 7,2% de l’assetjament escolar es produeix en l’àmbit digital, fora de l’escola
D’altra banda, l’estudi revela una correlació directa entre el consum de videojocs classificats com a PEGI 18 i la prevalença d’agressors, tant en l’assetjament escolar com en el ciberassetjament. De mitjana, l’alumnat del Principat dedica 7,57 hores setmanals a jugar videojocs, en un perfil masculí majoritari en què juguen 9,24 hores, el doble que les noies, amb 4,60 hores. Una altra dada alarmant és que un de cada quatre menors consumeix videojocs PEGI 18 amb violència explícita, el 15,1% d’ells a Educació Primària.
Implicacions en la salut i desconnexió digital
A conseqüència d’aquesta exposició massiva, la qualitat de vida dels usuaris s’ha vist afectada, especialment en la salut mental dels joves que «encara estan en fase de creixement i el seu cervell s’està desenvolupant», tal com han assegurat els investigadors. En aquest aspecte, l’informe assenyala que l’ús problemàtic de les xarxes socials genera ansietat en el 38,2% dels enquestats, mentre que el 39,1% pateix depressió i el 21,4% un risc més elevat de suïcidi. A més, un 15,3% dels joves presenta malestar emocional i un 7,4% té idees suïcides recurrents, una taxa que es multiplica per quatre en les víctimes d’assetjament.
Davant aquest context, la meitat dels adolescents del país han manifestat sentir-se saturats en l’àmbit digital. En aquesta línia, el 52,8% considera important decidir per un mateix quan fer servir el mòbil, el 41,6% expressa que hi ha determinades situacions en les quals no vol fer servir el seu dispositiu, mentre que el 35,1% no el vol utilitzar en certs moments del dia i el 36,9% l’apaga o el guarda quan no vol contactar. Aquestes xifres representen la necessitat de desconnexió digital dels joves, provocada per aquesta sobrecàrrega continua d’informació.