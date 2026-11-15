Les excavacions al Cubil revelen presència humana 400 anys abans del dolmen i apunten a un espai de culte

El jaciment del Cubil, a Encamp, ja era freqüentat per comunitats prehistòriques uns 400 anys abans de la construcció del primer dolmen d’Andorra. Aquesta és la principal conclusió de la darrera campanya arqueològica, desenvolupada entre el 26 d’octubre i el 6 de novembre, la qual ha permès documentar els primers indicis d’activitat humana a l’indret, datats cap al 2600 aC, durant el Neolític Final. Els treballs, dirigits per l’arqueòleg Josep Font i emmarcats en la col·laboració entre Govern i el Comú d’Encamp, han aprofundit en l’estudi d’aquest espai situat a 2.300 metres d’altitud.
Entre les principals troballes destaquen dues acumulacions de cendres, una de fins a 2,6 metres de llargada, les quals evidencien activitats relacionades amb el foc anteriors a la construcció del monument funerari, aixecat cap al 2200 aC. Així mateix, s’ha identificat un segon forat de pal, proper al localitzat el 2025, el qual contenia la base d’un tronc datat cap al 1000 aC. Les futures anàlisis de radiocarboni hauran de determinar l’antiguitat de la nova estructura, mentre que les investigacions confirmen que l’indret va experimentar diferents transformacions al llarg de prop de 2.500 anys, inclosa la construcció d’un segon túmul al segle II aC.
En aquest sentit, els investigadors consideren que el Cubil podria haver tingut una funció principalment cerimonial i funerària, més que no pas residencial. L’escassetat de restes domèstiques i les condicions de l’emplaçament, exposat a la meteorologia d’alta muntanya, reforcen aquesta interpretació. «Tot plegat reforça la interpretació del Cubil com un lloc freqüentat esporàdicament amb finalitats principalment cerimonials i funeràries, més que no pas com un espai d’hàbitat», ha assenyalat Font. La recerca se centrarà ara a esbrinar si el dolmen es va construir en un indret que ja tenia un significat simbòlic o sagrat per a les comunitats neolítiques.