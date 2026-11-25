L’increment de les temperatures, l’aparició de mosquits transmissors de malalties en zones on fins ara no tenien presència o l’acumulació de contaminants atmosfèrics són alguns dels escenaris davant dels quals els sistemes sanitaris de les regions de muntanya hauran d’adaptar-se durant els pròxims anys. Una realitat que ha portat el SAAS a participar en el projecte europeu MOUNTADAPT i, paral·lelament, a estudiar la relació entre la qualitat de l’aire, les condicions meteorològiques i els ingressos hospitalaris per infeccions respiratòries, a partir de l’anàlisi de dades recollides durant una dècada. «Aquestes conseqüències ambientals també recauen sobre la salut», ha dit la responsable de recerca, Cristina Royo, en declaracions a El Periòdic.
«A les zones de muntanya, com que normalment vivim al fons de vall, tenim aquests fenòmens que es diuen inversions tèrmiques. El que fan és un tap d’atrapament dels contaminants atmosfèrics», ha explicat Royo, qui ha incidit en el fet que, malgrat que els nivells de contaminació del país no són comparables als de les grans ciutats, sí que poden tenir afectacions sobre determinats col·lectius: «Aquest increment de partícules fa que, en persones que tenen malalties respiratòries i que ja tenen un pulmó més debilitat, es faciliti que tinguin infeccions respiratòries o descompensacions de les seves malalties i que hagin de venir a l’hospital».
«Aquest increment de partícules fa que, en persones que ja tenen un pulmó més debilitat, es faciliti que tinguin infeccions respiratòries o descompensacions de les seves malalties» – Cristina Royo
Precisament, una de les vies que la responsable de recerca del SAAS considera interessant explorar de cara al futur passa per desenvolupar indicadors que permetin alertar la població amb antelació dels episodis d’una major concentració de partícules contaminants, especialment en el cas de la gent gran i de les persones amb patologies respiratòries. Un àmbit en el qual també ha posat en relleu el paper que pot desenvolupar la intel·ligència artificial, com també la necessitat d’acompanyar les mesures institucionals amb una major conscienciació i responsabilitat individual. «Hem de facilitar un transport públic que sigui útil i que sigui tan fàcil agafar-lo com agafar el cotxe», ha defensat Royo davant la possible reducció de l’ús del vehicle privat.
Qüestionada per afectacions que van més enllà de la contaminació atmosfèrica, Royo ha destacat que l’augment de les temperatures també ha portat a explorar mecanismes de detecció de mosquits transmissors de malalties. «En mosquits encara no és un problema, no hem tingut cap malaltia autòctona», ha remarcat, tot i admetre que, si les temperatures continuen augmentant, aquesta situació podria canviar durant els pròxims anys. Val a dir que, en aquest sentit, enguany s’ha dut a terme al país una prova amb un dispositiu de detecció automàtica de mosquits mitjançant ultrasons, amb la participació tant del Ministeri de Salut com també d’Andorra Recerca i Innovació i l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic.
«Hem de facilitar un transport públic que sigui útil i que sigui tan fàcil agafar-lo com agafar el cotxe […] No hem d’esperar que es produeixi l’onada de calor, sinó ser previsors» – Cristina Royo
Un altre punt interessant a destacar és que, en el marc del MOUNTADAPT, Andorra ha treballat conjuntament amb l’Hospital de Grenoble en la replicació de quatre mesures adaptades a les característiques del territori, com per exemple una eina que permet avaluar el grau de preparació dels serveis sanitaris davant de grans catàstrofes, des de l’atenció prehospitalària fins a l’actuació dins del mateix centre: «És una cosa molt interessant que també pots fer servir i tenir, per exemple, als serveis d’urgències, per quan passi un efecte climàtic molt advers», ha apuntat Royo, qui ha explicat que les altres tres línies de treball han estat la promoció de l’ús de la bicicleta, la formació dels professionals i les campanyes de divulgació i conscienciació.
«Ha sigut una de les troballes més sorprenents perquè, abans de fer l’enquesta, no hauria dit que tanta gent participés i que estigués tan interessada en el canvi climàtic», ha destacat Royo sobre l’acollida que han tingut les iniciatives entre els treballadors de l’hospital. Així doncs, una vuitantena de persones van participar en l’enquesta prèvia destinada a identificar les mancances de coneixement i les necessitats formatives del personal, mentre que al voltant de 77 persones s’han inscrit en un curs gratuït de 50 hores impartit per diferents especialistes. Tanmateix, la responsable de recerca sí que ha lamentat que «el nostre hospital és molt assistencial, tenim molta càrrega de treball i unes jornades de tot un dia és complicat poder-hi assistir».
Amb tot, bona part de les mesures desenvolupades en el marc del projecte europeu es donaran a conèixer aquest dijous al Centre Cultural Lauredià, amb motiu del seminari ‘Com construir sistemes sanitaris resilients al canvi climàtic en regions de muntanya?’, el qual reunirà professionals procedents dels països veïns. «És molt interessant poder compartir aquestes mesures amb altres llocs que estan propers», ha valorat Royo, qui de cara a pròxims anys ha situat la divulgació i la capacitat d’anticipació entre les principals prioritats, especialment davant d’un possible increment de les onades de calor, les temperatures extremes i el risc d’inundacions. «No hem d’esperar que es produeixi l’onada de calor, sinó ser previsors», ha conclòs.